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Наука
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Космический зонд BepiColombo передал первый снимок Меркурия
Космический зонд BepiColombo передал первый снимок Меркурия - РИА Новости, 02.10.2021
Космический зонд BepiColombo передал первый снимок Меркурия
Космический зонд BepiColombo передал свое первое изображение поверхности Меркурия, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА). РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T13:53
2021-10-02T18:41
наука
европейское космическое агентство
космос - риа наука
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ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости. Космический зонд BepiColombo передал свое первое изображение поверхности Меркурия, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА)."Совместная европейско-японская миссия BepiColombo запечатлела этот вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетел мимо планеты", — говорится в пресс-релизе.Снимок сделали в 23:44 по времени UTC (2:44 мск), зонд находился тогда в 2418 километрах от Меркурия. За десять минут до этого аппарат смог приблизиться к планете на расстояние около 199 километров.На черно-белом снимке с разрешением 1024 на 1024 пикселя запечатлена часть северного полушария Меркурия, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, равнина Сихту. Агентство ожидает, что более подробная информация и другие изображения будут получены в субботу.Ранее BepiColombo совершил пролет около Венеры, чтобы получить необходимое ускорение для выхода на орбиту Меркурия.
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европейское космическое агентство, космос - риа наука
13:53 02.10.2021 (обновлено: 18:41 02.10.2021)
 
Космический зонд BepiColombo передал первый снимок Меркурия

Космический зонд BepiColombo передал первый снимок Меркурия, пролетая мимо планеты

© Mariner 10, Astrogeology Team, U.S. Geological SurveyПланета Меркурий
Планета Меркурий
© Mariner 10, Astrogeology Team, U.S. Geological Survey
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости. Космический зонд BepiColombo передал свое первое изображение поверхности Меркурия, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).
"Совместная европейско-японская миссия BepiColombo запечатлела этот вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетел мимо планеты", — говорится в пресс-релизе.
Снимок сделали в 23:44 по времени UTC (2:44 мск), зонд находился тогда в 2418 километрах от Меркурия. За десять минут до этого аппарат смог приблизиться к планете на расстояние около 199 километров.
На черно-белом снимке с разрешением 1024 на 1024 пикселя запечатлена часть северного полушария Меркурия, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, равнина Сихту. Агентство ожидает, что более подробная информация и другие изображения будут получены в субботу.
Ранее BepiColombo совершил пролет около Венеры, чтобы получить необходимое ускорение для выхода на орбиту Меркурия.
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