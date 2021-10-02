https://ria.ru/20211002/zond-1752793716.html

Космический зонд BepiColombo передал первый снимок Меркурия

Космический зонд BepiColombo передал первый снимок Меркурия - РИА Новости, 02.10.2021

Космический зонд BepiColombo передал первый снимок Меркурия

Космический зонд BepiColombo передал свое первое изображение поверхности Меркурия, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА). РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T13:53

2021-10-02T13:53

2021-10-02T18:41

наука

европейское космическое агентство

космос - риа наука

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ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости. Космический зонд BepiColombo передал свое первое изображение поверхности Меркурия, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА)."Совместная европейско-японская миссия BepiColombo запечатлела этот вид Меркурия 1 октября 2021 года, когда космический аппарат пролетел мимо планеты", — говорится в пресс-релизе.Снимок сделали в 23:44 по времени UTC (2:44 мск), зонд находился тогда в 2418 километрах от Меркурия. За десять минут до этого аппарат смог приблизиться к планете на расстояние около 199 километров.На черно-белом снимке с разрешением 1024 на 1024 пикселя запечатлена часть северного полушария Меркурия, где расположены кратеры Кальвино и Лермонтов, равнина Сихту. Агентство ожидает, что более подробная информация и другие изображения будут получены в субботу.Ранее BepiColombo совершил пролет около Венеры, чтобы получить необходимое ускорение для выхода на орбиту Меркурия.

https://ria.ru/20210902/marsokhod-1748443711.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейское космическое агентство, космос - риа наука