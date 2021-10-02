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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211002/zivert-1752739298.html
Клип Zivert на трек "Cry" за первые часы набрал два миллиона просмотров
Клип Zivert на трек "Cry" за первые часы набрал два миллиона просмотров - РИА Новости, 02.10.2021
Клип Zivert на трек "Cry" за первые часы набрал два миллиона просмотров
Клип певицы Zivert (Юлия Зиверт) на ее новую песню "Cry" за несколько часов с момента релиза набрал более двух миллионов просмотров на YouTube. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T03:12
2021-10-02T03:53
культура
новости культуры
музыка
юлия зиверт (zivert)
youtube
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Клип певицы Zivert (Юлия Зиверт) на ее новую песню "Cry" за несколько часов с момента релиза набрал более двух миллионов просмотров на YouTube. В музыкальном видео, снятом режиссером Аланом Бадоевым, действие напоминают культовый фильм "Привидение" (1990). Только в отличие от ленты Джерри Цукера, работа Бадоева получилась более фантасмагорической.В ролике героиня Zivert тоже тяжело переживает потерю, только не человека, а антропоморфного енота. Его убивает под мостом целая банда. Он покидает земной мир и становится мультяшкой. Чтобы попрощаться с любимой, енот начинает подавать ей знаки. Последняя встреча этой странной пары проходит на крыше небоскреба. Там под песню "Cry" енот превращается в красочный фейерверк и исчезает. В комментариях зрители написали, что клип получился "стильным" и "душевным". "Плачу на моменте когда она встретилась с анимационным енотом. С воспоминаниями, с тем как тепло и хорошо было, и поняла что она хранит это в себе", "Какой красивый и грустный клип", — поделились впечатлениями пользователи. Песня "Cry" войдет в новый альбом Юлии Зиверт под названием "Vinyl #2". Его релиз запланирован на 8 октября.
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новости культуры, музыка, юлия зиверт (zivert), youtube
03:12 02.10.2021 (обновлено: 03:53 02.10.2021)
 

Клип Zivert на трек "Cry" за первые часы набрал два миллиона просмотров

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Клип певицы Zivert (Юлия Зиверт) на ее новую песню "Cry" за несколько часов с момента релиза набрал более двух миллионов просмотров на YouTube.
В музыкальном видео, снятом режиссером Аланом Бадоевым, действие напоминают культовый фильм "Привидение" (1990). Только в отличие от ленты Джерри Цукера, работа Бадоева получилась более фантасмагорической.
В ролике героиня Zivert тоже тяжело переживает потерю, только не человека, а антропоморфного енота. Его убивает под мостом целая банда. Он покидает земной мир и становится мультяшкой. Чтобы попрощаться с любимой, енот начинает подавать ей знаки. Последняя встреча этой странной пары проходит на крыше небоскреба. Там под песню "Cry" енот превращается в красочный фейерверк и исчезает.
"Эту историю мы готовили два года. Это самое глобальное и дорогое нашему сердцу из всего, что мы когда-либо делали. В этой картине столько правды и столько нас, что, наверное, после просмотра и прослушивания возникнет ощущение, что мы знакомы всю жизнь", — рассказала Zivert.
В комментариях зрители написали, что клип получился "стильным" и "душевным". "Плачу на моменте когда она встретилась с анимационным енотом. С воспоминаниями, с тем как тепло и хорошо было, и поняла что она хранит это в себе", "Какой красивый и грустный клип", — поделились впечатлениями пользователи.
Песня "Cry" войдет в новый альбом Юлии Зиверт под названием "Vinyl #2". Его релиз запланирован на 8 октября.
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