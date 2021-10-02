Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752828905.html
"Комсомольская правда" отправит своего сотрудника в Минск
"Комсомольская правда" отправит своего сотрудника в Минск - РИА Новости, 02.10.2021
"Комсомольская правда" отправит своего сотрудника в Минск
Спецпредставитель газеты "Комсомольская правда" в понедельник отправится в Минск, где был задержан сотрудник "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T21:48
2021-10-02T21:49
белоруссия
минск
владимир сунгоркин
мария захарова
россия
геннадий можейко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/90/1551559083_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_2bf676a94fe2137d6e33d9e4c9070e93.jpg
МОСКВА. 2 окт - РИА Новости. Спецпредставитель газеты "Комсомольская правда" в понедельник отправится в Минск, где был задержан сотрудник "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, сообщил РИА Новости главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.Сунгоркин ранее сказал РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним."Это просто работник Комсомольской правды, ну да, в понедельник отправим… Сколько понадобится, столько и будет там", - ответил Сунгоркин на вопрос о направлении спецпредставителя.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, отмечала, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752824366.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/90/1551559083_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_b0c92b43f38be406ddef1d0f9c9a671c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, минск, владимир сунгоркин, мария захарова, россия, геннадий можейко
21:48 02.10.2021 (обновлено: 21:49 02.10.2021)
 
"Комсомольская правда" отправит своего сотрудника в Минск

"Комсомольская правда" в понедельник отправит в Минск своего сотрудника-спецпредставителя

© Sputnik / Перейти в фотобанкМинск
Минск
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА. 2 окт - РИА Новости. Спецпредставитель газеты "Комсомольская правда" в понедельник отправится в Минск, где был задержан сотрудник "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, сообщил РИА Новости главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.
Сунгоркин ранее сказал РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним.
"Это просто работник Комсомольской правды, ну да, в понедельник отправим… Сколько понадобится, столько и будет там", - ответил Сунгоркин на вопрос о направлении спецпредставителя.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, отмечала, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 20:45
СЖР призвал Минск освободить задержанного журналиста "Комсомольской Правды"
 
БелоруссияМинскВладимир СунгоркинМария ЗахароваРоссияГеннадий Можейко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Боливии продлили арест экс-президента страны Аньес
05:11В МИД прокомментировали слова президента Финляндии про диалог с Москвой
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся пассажирский лайнер
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
Лента новостейМолния