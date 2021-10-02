https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752828905.html

"Комсомольская правда" отправит своего сотрудника в Минск

"Комсомольская правда" отправит своего сотрудника в Минск - РИА Новости, 02.10.2021

"Комсомольская правда" отправит своего сотрудника в Минск

Спецпредставитель газеты "Комсомольская правда" в понедельник отправится в Минск, где был задержан сотрудник "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T21:48

2021-10-02T21:48

2021-10-02T21:49

белоруссия

минск

владимир сунгоркин

мария захарова

россия

геннадий можейко

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МОСКВА. 2 окт - РИА Новости. Спецпредставитель газеты "Комсомольская правда" в понедельник отправится в Минск, где был задержан сотрудник "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко, сообщил РИА Новости главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.Сунгоркин ранее сказал РИА Новости, что Можейко попал в изолятор на улице Окрестина в Минске, а дома у него прошел обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать журналиста, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти. По словам Сунгоркина, редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для Можейко, но у них еще не было возможности встретиться с ним."Это просто работник Комсомольской правды, ну да, в понедельник отправим… Сколько понадобится, столько и будет там", - ответил Сунгоркин на вопрос о направлении спецпредставителя.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг "Комсомольской правды" в Белоруссии, отмечала, что это филиал российского издания, российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами, посольство РФ постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752824366.html

белоруссия

минск

россия

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белоруссия, минск, владимир сунгоркин, мария захарова, россия, геннадий можейко