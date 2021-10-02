https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752810997.html

СПЧ призвал Минск освободить журналиста "Комсомольской правды" Можейко

СПЧ призвал Минск освободить журналиста "Комсомольской правды" Можейко - РИА Новости, 02.10.2021

СПЧ призвал Минск освободить журналиста "Комсомольской правды" Можейко

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ при президенте РФ призывает власти Белоруссии освободить журналиста КП, говорится в заявлении, РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T17:37

2021-10-02T17:37

2021-10-02T17:42

журналист

белоруссия

минск

совет по правам человека при президенте рф (спч)

россия

владимир сунгоркин

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996815_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_7de740042b3dbcd734305765bc9a6c6a.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ при президенте РФ призывает власти Белоруссии освободить журналиста КП, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Совета.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а дома у него был обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать Можейко, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти."Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста", - говорится в заявлении СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.Добавляется, что после блокирования сайта "КП в Белоруссии" действия Минска выглядят целенаправленным давлением на российские медиа.Подчеркивается, что профдеятельность журналиста не может быть основанием для преследования.

https://ria.ru/20211002/mid-1752808318.html

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

журналист, белоруссия, минск, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, владимир сунгоркин, telegram (приложение)