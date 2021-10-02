https://ria.ru/20211002/zhurnalist-1752810997.html
СПЧ призвал Минск освободить журналиста "Комсомольской правды" Можейко
СПЧ призвал Минск освободить журналиста "Комсомольской правды" Можейко - РИА Новости, 02.10.2021
СПЧ призвал Минск освободить журналиста "Комсомольской правды" Можейко
Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ при президенте РФ призывает власти Белоруссии освободить журналиста КП, говорится в заявлении, РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T17:37
2021-10-02T17:37
2021-10-02T17:42
журналист
белоруссия
минск
совет по правам человека при президенте рф (спч)
россия
владимир сунгоркин
telegram (приложение)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере СПЧ при президенте РФ призывает власти Белоруссии освободить журналиста КП, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Совета.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что журналист "КП в Беларуси" Геннадий Можейко сейчас находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а дома у него был обыск. Как сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать Можейко, обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти."Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста", - говорится в заявлении СПЧ, опубликованном в Telegram-канале Совета.Добавляется, что после блокирования сайта "КП в Белоруссии" действия Минска выглядят целенаправленным давлением на российские медиа.Подчеркивается, что профдеятельность журналиста не может быть основанием для преследования.
https://ria.ru/20211002/mid-1752808318.html
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журналист, белоруссия, минск, совет по правам человека при президенте рф (спч), россия, владимир сунгоркин, telegram (приложение)
17:37 02.10.2021 (обновлено: 17:42 02.10.2021)
СПЧ призвал Минск освободить журналиста "Комсомольской правды" Можейко
СПЧ России призвал власти Белоруссии освободить журналиста "Комсомольской правды" Можейко