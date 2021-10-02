https://ria.ru/20211002/zhiltsy-1752788313.html

Некоторые жильцы дома в Нижнем Новгороде вернулись в квартиры после ЧП

Некоторые жильцы дома в Нижнем Новгороде вернулись в квартиры после ЧП - РИА Новости, 02.10.2021

Некоторые жильцы дома в Нижнем Новгороде вернулись в квартиры после ЧП

Жильцам одного из подъездов девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел хлопок газа, разрешили вернуться в свои квартиры, заявил журналистам глава... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T12:48

2021-10-02T12:48

2021-10-02T12:55

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

россия

юрий шалабаев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Жильцам одного из подъездов девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел хлопок газа, разрешили вернуться в свои квартиры, заявил журналистам глава города Юрий Шалабаев."Были эвакуированы жильцы двух подъездов. Сейчас в результате проведенного обследования жителям одного подъезда - девятого – разрешили вернуться в свои квартиры. Остальные по желанию находятся в пункте временного размещения", - сказал глава города.По его словам, после того как будет проведено дополнительное обследование, на штабе ЧС, который состоится в субботу в 17.00, будет принято решение о возможности возврата в свои квартиры и жителей восьмого подъезда. "Предварительно, пока ничто не мешает их возврату, но, тем не менее, нужно, чтобы обезопасить жителей, дополнительное обследование", - подчеркнул Шалабаев.Он отметил, что вернуться в свое жилье не смогут жители двух пострадавших от хлопка газа квартир. "Жители одной из них госпитализированы, жители другой квартиры будут размещены в гостинице, администрации района поручено этим заняться, оплата будет произведена из бюджета города. Затем в этих квартирах будут проведены необходимые ремонтные работы повреждений, которые произошли в результате хлопка", - сказал Шалабаев.Он также добавил, что всем, у кого в результате ЧП было повреждено имущество или пострадало здоровье, будет оказана необходимая материальная помощь, средства будут предоставлены в понедельник или во вторник.Также материальная помощь пострадавшим и тем, кто понес материальный ущерб, будет оказана правительством Нижегородской области. Соответствующее поручение дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает пресс-служба правительства региона.Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9 этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного. Погибших нет. Пострадавшие - женщина 55 лет с 95% ожогов тела и мужчина 47 лет с 35% ожогов тела - доставлены в ожоговый центр ПИМУ, оба находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий, повреждены две квартиры.

https://ria.ru/20211002/vzryv-1752774151.html

нижегородская область

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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, глеб никитин, россия, юрий шалабаев