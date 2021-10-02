16:31 02.10.2021 (обновлено: 18:05 02.10.2021)
Журналистку оттеснили от Зеленского после вопроса о тюремном сроке
Журналистка "Страны.ua" спросила у Зеленского, понимает ли он, что сядет в тюрьму
© Sputnik / Анатолий Кирияк
КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Корреспондент украинского издания "Страна.ua" задала вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о санкциях против ее издания, но тот молча прошел мимо, а саму журналистку оттеснила охрана.
"Журналист "Страны" Юлия Корзун смогла задать вопрос Зеленскому: "Вы ввели санкции против издания "Страна". Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?" Охрана жестко оттеснила нашего журналиста, и Зеленский пошел дальше, на вопрос так и не ответив. Но он его услышал. И рано или поздно ответит. В суде ответит", — пишет издание в своем Telegram.
Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе решил ввести санкции против главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, а также против связанных с ним физических и юридических лиц, под ограничения попало и само издание. Главред заявил, что издание продолжит работу, несмотря на санкции СНБО. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что на заседании совета было принято решение о введении санкций против блогера Анатолия Шария.
Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
21 августа, 11:23В миреНа Украине заблокировали доступ к сайту издания "Страна.ua"