https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752805839.html

Журналистку оттеснили от Зеленского после вопроса о тюремном сроке

Журналистку оттеснили от Зеленского после вопроса о тюремном сроке - РИА Новости, 02.10.2021

Журналистку оттеснили от Зеленского после вопроса о тюремном сроке

Корреспондент украинского издания "Страна.ua" задала вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о санкциях против ее издания, но тот молча прошел мимо, а... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:31

2021-10-02T16:31

2021-10-02T18:05

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КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. Корреспондент украинского издания "Страна.ua" задала вопрос президенту Украины Владимиру Зеленскому о санкциях против ее издания, но тот молча прошел мимо, а саму журналистку оттеснила охрана."Журналист "Страны" Юлия Корзун смогла задать вопрос Зеленскому: "Вы ввели санкции против издания "Страна". Понимаете ли вы, что рано или поздно сядете за это в тюрьму?" Охрана жестко оттеснила нашего журналиста, и Зеленский пошел дальше, на вопрос так и не ответив. Но он его услышал. И рано или поздно ответит. В суде ответит", — пишет издание в своем Telegram.Совет национальной безопасности и обороны Украины в августе решил ввести санкции против главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, а также против связанных с ним физических и юридических лиц, под ограничения попало и само издание. Главред заявил, что издание продолжит работу, несмотря на санкции СНБО. Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что на заседании совета было принято решение о введении санкций против блогера Анатолия Шария.Ранее Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемлением свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

https://radiosputnik.ria.ru/20210821/smi-1746661893.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, анатолий шарий, 112 украина , страна.ua, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь