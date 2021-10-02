https://ria.ru/20211002/zdorove-1752775990.html

Врач посоветовал не отказываться от долгих прогулок при похолодании

Врач посоветовал не отказываться от долгих прогулок при похолодании - РИА Новости, 02.10.2021

Врач посоветовал не отказываться от долгих прогулок при похолодании

Сокращать время прогулок при похолодании не нужно, если одеваться по сезону, предусматривая возможные перемены погоды, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:13

2021-10-02T10:13

2021-10-02T17:35

общество

андрей тяжельников

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сокращать время прогулок при похолодании не нужно, если одеваться по сезону, предусматривая возможные перемены погоды, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Прогулки на свежем воздухе всегда полезны. Если одеваться по сезону, предусматривая возможные перемены погоды, то нет смысла отказываться от долгих прогулок. Прогулку стоит прекратить, если вы чувствуете себя некомфортно и замерзли", - рассказал Тяжельников, отвечая на вопрос, нужно ли сокращать время прогулок по сравнению с летом.Он отметил, что, если человек собрался на природу на весь день, то есть смысл взять с собой и теплые вещи, например, куртку и шапку, непромокаемый плащ, позаботиться о теплой, непромокаемой обуви."Нужно быть готовыми к перемене погодных условий, к похолоданию. Правильно одеваться - многослойно. Надеть на футболку джемпер или свитер, затем жилетку, а сверху куртку или пальто - лучше, чем на одну футболку надеть одну даже очень теплую куртку. Воздух между слоями одежды будет поддерживать тепло. Захватите и термос с горячим чаем", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210922/frukty-1751186456.html

https://ria.ru/20210918/osadki-1750670733.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, андрей тяжельников