https://ria.ru/20211002/zaderzhanie-1752831943.html

Сотрудника управления госзащиты МВД задержали за злоупотребления

Сотрудника управления госзащиты МВД задержали за злоупотребления - РИА Новости, 02.10.2021

Сотрудника управления госзащиты МВД задержали за злоупотребления

Сотрудник управления обеспечения государственной защиты МВД РФ задержан по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости член Общественной... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T22:58

2021-10-02T22:58

2021-10-02T22:58

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ева меркачева

общественно-наблюдательная комиссия (онк)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сотрудник управления обеспечения государственной защиты МВД РФ задержан по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева."Сотрудник управления обеспечения госзащиты МВД в настоящее время находится в ИВС на Петровке, в камере он один. Его фамилия Иванов. Вменяют ему злоупотребление полномочиями", - сказала Меркачева.Фабула уголовного дела в настоящее время неизвестна.

https://ria.ru/20211001/bykov-1752735709.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ева меркачева, общественно-наблюдательная комиссия (онк)