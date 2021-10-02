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Сотрудника управления госзащиты МВД задержали за злоупотребления
Сотрудника управления госзащиты МВД задержали за злоупотребления - РИА Новости, 02.10.2021
Сотрудника управления госзащиты МВД задержали за злоупотребления
Сотрудник управления обеспечения государственной защиты МВД РФ задержан по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости член Общественной... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T22:58
2021-10-02T22:58
2021-10-02T22:58
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ева меркачева
общественно-наблюдательная комиссия (онк)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сотрудник управления обеспечения государственной защиты МВД РФ задержан по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева."Сотрудник управления обеспечения госзащиты МВД в настоящее время находится в ИВС на Петровке, в камере он один. Его фамилия Иванов. Вменяют ему злоупотребление полномочиями", - сказала Меркачева.Фабула уголовного дела в настоящее время неизвестна.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ева меркачева, общественно-наблюдательная комиссия (онк)
Сотрудника управления госзащиты МВД задержали за злоупотребления
Сотрудника управления госзащиты МВД задержали за злоупотребление полномочиями