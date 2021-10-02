https://ria.ru/20211002/zaderzhanie-1752795511.html

МИД Грузии передаст Украине информацию о задержании Саакашвили

МИД Грузии передаст Украине информацию о задержании Саакашвили - РИА Новости, 02.10.2021

МИД Грузии передаст Украине информацию о задержании Саакашвили

Информация о задержании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет передана украинской стороне, заявил глава МИД Давид Залкалиани журналистам. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T14:16

2021-10-02T14:16

2021-10-02T14:17

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Информация о задержании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет передана украинской стороне, заявил глава МИД Давид Залкалиани журналистам.Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями в пятницу."У нас очень тесные связи с Украиной. В последнее время это особенно заметно. Наше сотрудничество развивается по всем направлениям... Их позиция ясна, потому что Саакашвили - их гражданин. С посольством есть связь, был контакт с сотрудниками посольства, которые предоставят украинской стороне всю интересующую их информацию. Информация, обнародованная вчера прокуратурой, будет немедленно передана украинским друзьям", - отметил Залкалиани.Министр уверен, что отношения с Украиной будут развиваться так, как они складывались до сих пор. "Недопустимо, чтобы один человек взял в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной", - добавил он.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отметило, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.

https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752781697.html

https://ria.ru/20211002/gruziya-1752786943.html

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