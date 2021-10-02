14:16 02.10.2021 (обновлено: 14:17 02.10.2021)
МИД Грузии передаст Украине информацию о задержании Саакашвили
Глава МИД Грузии Залкалиани: прокуратура передаст всю информацию о задержании Саакашвили
ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Информация о задержании бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили будет передана украинской стороне, заявил глава МИД Давид Залкалиани журналистам.
Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями в пятницу.
"У нас очень тесные связи с Украиной. В последнее время это особенно заметно. Наше сотрудничество развивается по всем направлениям... Их позиция ясна, потому что Саакашвили - их гражданин. С посольством есть связь, был контакт с сотрудниками посольства, которые предоставят украинской стороне всю интересующую их информацию. Информация, обнародованная вчера прокуратурой, будет немедленно передана украинским друзьям", - отметил Залкалиани.
Министр уверен, что отношения с Украиной будут развиваться так, как они складывались до сих пор. "Недопустимо, чтобы один человек взял в заложники стратегическое партнерство между Грузией и Украиной", - добавил он.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отметило, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.