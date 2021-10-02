https://ria.ru/20211002/yavka-1752778749.html
Явка на выборах в Грузии после двух часов голосования составила 7,41%
Явка на выборах в Грузии после двух часов голосования составила 7,41% - РИА Новости, 02.10.2021
Явка на выборах в Грузии после двух часов голосования составила 7,41%
Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии к 10.00 местного времени (9.00 мск) составила 7,41%, сообщила пресс-спикер центральной избирательной... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T10:48
2021-10-02T10:48
2021-10-02T10:48
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грузия
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Явка на выборах в органы местного самоуправления Грузии к 10.00 местного времени (9.00 мск) составила 7,41%, сообщила пресс-спикер центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани."Активность на выборах в Грузии на 10.00 (9.00 мск) составила 7,41%, или 259 273 человек. Самая высокая активность зафиксирована в регионе Рача-Лечхуми - 11.2%, самая низкая активность в Квемо Картли - 6,1%"- заявила Иоселиани на брифинге.В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Грузинским гражданам – жителям 64 городов и районов – предстоит выбрать мэров и депутатов. Общее количество избирателей составляет 3 497 345.
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в мире, грузия
Явка на выборах в Грузии после двух часов голосования составила 7,41%
Явка на выборах в Грузии к 10:00 составила 7,41%