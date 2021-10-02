https://ria.ru/20211002/vzryv-1752775621.html

Жильцов дома в Нижнем Новгороде после ЧП с газом разместили в школе

Жильцов дома в Нижнем Новгороде после ЧП с газом разместили в школе - РИА Новости, 02.10.2021

Жильцов дома в Нижнем Новгороде после ЧП с газом разместили в школе

Временное размещение жильцов, эвакуированных из пострадавшего от ЧП с газом дома на улице Гайдара, организовано в школе №58, сообщает администрация Нижнего... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:08

2021-10-02T10:08

2021-10-02T10:31

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Временное размещение жильцов, эвакуированных из пострадавшего от ЧП с газом дома на улице Гайдара, организовано в школе №58, сообщает администрация Нижнего Новгорода."Для эвакуированных жителей в срочном порядке организован пункт временного размещения в школе №58. Для людей будет организован чай и горячее питание. Сейчас наша основная задача - в максимально короткие сроки обеспечить нормальные условия пребывания для жильцов, которые были вынуждены спешно покинуть свои квартиры. Кроме того, для оказания медицинской помощи в пункте временного размещения дежурит бригада врачей", - цитирует пресс-служба главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.На место происшествия выехал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного. Погибших нет. Пострадавшие - женщина 55 лет с 95% ожогов тела и мужчина 47 лет с 35% ожогов тела - доставлены в ожоговый центр ПИМУ, оба находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий.

https://ria.ru/20211002/vzryv-1752774151.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород