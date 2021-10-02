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Жильцов дома в Нижнем Новгороде после ЧП с газом разместили в школе
Жильцов дома в Нижнем Новгороде после ЧП с газом разместили в школе - РИА Новости, 02.10.2021
Жильцов дома в Нижнем Новгороде после ЧП с газом разместили в школе
Временное размещение жильцов, эвакуированных из пострадавшего от ЧП с газом дома на улице Гайдара, организовано в школе №58, сообщает администрация Нижнего... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T10:08
2021-10-02T10:08
2021-10-02T10:31
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Временное размещение жильцов, эвакуированных из пострадавшего от ЧП с газом дома на улице Гайдара, организовано в школе №58, сообщает администрация Нижнего Новгорода."Для эвакуированных жителей в срочном порядке организован пункт временного размещения в школе №58. Для людей будет организован чай и горячее питание. Сейчас наша основная задача - в максимально короткие сроки обеспечить нормальные условия пребывания для жильцов, которые были вынуждены спешно покинуть свои квартиры. Кроме того, для оказания медицинской помощи в пункте временного размещения дежурит бригада врачей", - цитирует пресс-служба главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.На место происшествия выехал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного. Погибших нет. Пострадавшие - женщина 55 лет с 95% ожогов тела и мужчина 47 лет с 35% ожогов тела - доставлены в ожоговый центр ПИМУ, оба находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий.
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происшествия, нижний новгород
10:08 02.10.2021 (обновлено: 10:31 02.10.2021)
Жильцов дома в Нижнем Новгороде после ЧП с газом разместили в школе
Жильцов дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа временно разместили в соседней школе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Временное размещение жильцов, эвакуированных из пострадавшего от ЧП с газом дома на улице Гайдара, организовано в школе №58, сообщает администрация Нижнего Новгорода.
"Для эвакуированных жителей в срочном порядке организован пункт временного размещения в школе №58. Для людей будет организован чай и горячее питание. Сейчас наша основная задача - в максимально короткие сроки обеспечить нормальные условия пребывания для жильцов, которые были вынуждены спешно покинуть свои квартиры. Кроме того, для оказания медицинской помощи в пункте временного размещения дежурит бригада врачей", - цитирует пресс-служба главу Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева.
На место происшествия выехал первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного. Погибших нет. Пострадавшие - женщина 55 лет с 95% ожогов тела и мужчина 47 лет с 35% ожогов тела - доставлены в ожоговый центр ПИМУ, оба находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий.