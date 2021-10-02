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Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде доставили в ожоговый центр
Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде доставили в ожоговый центр - РИА Новости, 02.10.2021
Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде доставили в ожоговый центр
Мужчина и женщина пострадали при хлопке газа в Нижнем Новгороде, они доставлены в ожоговый центр, погибших нет, сообщил министр здравоохранения региона Давид... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:59
2021-10-02T13:09
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при хлопке газа в Нижнем Новгороде, они доставлены в ожоговый центр, погибших нет, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в многоквартирном жилом доме, газифицированном, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 2 человека. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Возгорания не произошло."В результате происшествия на улице Гайдара пострадали 2 человека. Детей среди пострадавших нет, погибших нет... Пострадали мужчина 50 лет и женщина 50 лет. Оба пострадавших с ожогами доставлены в ожоговый центр Приволжского медицинского университета, начато лечение", - написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram.Он сообщил что на месте взрыва работают 2 бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Машины сокрой помощи прибыли через 6 минут.У одной из пострадавших 95% ожогов тела, у второго – 35%, оба в реанимации, сообщает ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин."У женщины – 95% ожогов тела, у мужчины – 35%. Оба в реанимации, терморегуляционная и баротравма", - написал Карякин в своем Instagram.
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Кадры из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа
Кадры из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
08:59 02.10.2021 (обновлено: 13:09 02.10.2021)
 
Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде доставили в ожоговый центр

Пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Нижнем Новгороде доставили в ожоговый центр

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при хлопке газа в Нижнем Новгороде, они доставлены в ожоговый центр, погибших нет, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в многоквартирном жилом доме, газифицированном, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 2 человека. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Возгорания не произошло.
"В результате происшествия на улице Гайдара пострадали 2 человека. Детей среди пострадавших нет, погибших нет... Пострадали мужчина 50 лет и женщина 50 лет. Оба пострадавших с ожогами доставлены в ожоговый центр Приволжского медицинского университета, начато лечение", - написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram.
Он сообщил что на месте взрыва работают 2 бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Машины сокрой помощи прибыли через 6 минут.
У одной из пострадавших 95% ожогов тела, у второго – 35%, оба в реанимации, сообщает ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.
"У женщины – 95% ожогов тела, у мужчины – 35%. Оба в реанимации, терморегуляционная и баротравма", - написал Карякин в своем Instagram.
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27 сентября, 11:05
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижний Новгород
 
 
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