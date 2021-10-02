https://ria.ru/20211002/vzryv-1752770323.html

Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде доставили в ожоговый центр

Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде доставили в ожоговый центр - РИА Новости, 02.10.2021

Пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде доставили в ожоговый центр

Мужчина и женщина пострадали при хлопке газа в Нижнем Новгороде, они доставлены в ожоговый центр, погибших нет, сообщил министр здравоохранения региона Давид... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T08:59

2021-10-02T08:59

2021-10-02T13:09

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750573498_63:0:3015:1660_1920x0_80_0_0_4e5189767eca5fd97848aaa7d1f3a445.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали при хлопке газа в Нижнем Новгороде, они доставлены в ожоговый центр, погибших нет, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в многоквартирном жилом доме, газифицированном, по предварительным данным, произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали 2 человека. В результате произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий. Возгорания не произошло."В результате происшествия на улице Гайдара пострадали 2 человека. Детей среди пострадавших нет, погибших нет... Пострадали мужчина 50 лет и женщина 50 лет. Оба пострадавших с ожогами доставлены в ожоговый центр Приволжского медицинского университета, начато лечение", - написал Мелик-Гусейнов в своем Instagram.Он сообщил что на месте взрыва работают 2 бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Машины сокрой помощи прибыли через 6 минут.У одной из пострадавших 95% ожогов тела, у второго – 35%, оба в реанимации, сообщает ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин."У женщины – 95% ожогов тела, у мужчины – 35%. Оба в реанимации, терморегуляционная и баротравма", - написал Карякин в своем Instagram.

https://ria.ru/20210927/khlopok-1751956102.html

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа Кадры из квартиры в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа 2021-10-02T08:59 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород