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В МИД рассчитывают на встречу с Италией в начале 2022 года

В МИД рассчитывают на встречу с Италией в начале 2022 года - РИА Новости, 02.10.2021

В МИД рассчитывают на встречу с Италией в начале 2022 года

Россия рассчитывает, что встреча с Италией в формате "2+2" состоится в начале 2022 году, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T14:07

2021-10-02T14:07

2021-10-02T14:07

италия

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 2 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что встреча с Италией в формате "2+2" состоится в начале 2022 году, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы рассчитываем, что она состоится в начале следующего года. Разумеется, она потребует тщательной подготовки. Рассчитываем, что политический диалог по проблемам безопасности с итальянцами в ближайшее время уплотнится", - сказал дипломат.

https://ria.ru/20210930/muzei-1752538897.html

италия

россия

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2021

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италия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия