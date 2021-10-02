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В МИД рассчитывают на встречу с Италией в начале 2022 года
В МИД рассчитывают на встречу с Италией в начале 2022 года - РИА Новости, 02.10.2021
В МИД рассчитывают на встречу с Италией в начале 2022 года
Россия рассчитывает, что встреча с Италией в формате "2+2" состоится в начале 2022 году, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T14:07
2021-10-02T14:07
2021-10-02T14:07
италия
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 2 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает, что встреча с Италией в формате "2+2" состоится в начале 2022 году, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы рассчитываем, что она состоится в начале следующего года. Разумеется, она потребует тщательной подготовки. Рассчитываем, что политический диалог по проблемам безопасности с итальянцами в ближайшее время уплотнится", - сказал дипломат.
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италия, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
В МИД рассчитывают на встречу с Италией в начале 2022 года
В МИД рассчитывают на встречу с Италией в начале 2022 года в формате "2+2"