https://ria.ru/20211002/vaktsinayiya-1752832410.html

Байден назвал 700 тысяч умерших от COVID-19 напоминанием к вакцинации

Байден назвал 700 тысяч умерших от COVID-19 напоминанием к вакцинации - РИА Новости, 02.10.2021

Байден назвал 700 тысяч умерших от COVID-19 напоминанием к вакцинации

Президент США Джо Байден призвал соотечественников вакцинироваться, его заявление опубликовано в связи с отметкой в 700 тысяч умерших в стране от коронавируса. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T23:12

2021-10-02T23:12

2021-10-02T23:12

распространение коронавируса

в мире

сша

джо байден

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал соотечественников вакцинироваться, его заявление опубликовано в связи с отметкой в 700 тысяч умерших в стране от коронавируса."Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста", - заявил президент.США продолжают лидировать в мире по числу умерших от коронавируса, который чуть ранее был официально признан самой смертоносной эпидемией в истории страны, обойдя вспышку испанского гриппа столетней давности.Байден напомнил, что три четверти американцев в возрасте от 12 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины, в том числе 94% всего пожилого населения страны."(В результате) сотни тысяч семей были избавлены от невыносимого бремени потерь, которое испытали на себе слишком многие американцы за время пандемии", - сказал президент.Сам Байден в минувший понедельник ревакцинировался, получив третью прививку Pfizer, которая ему положена в силу возраста.

https://ria.ru/20211002/twitter-1752823757.html

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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19