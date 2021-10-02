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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211002/vaktsinayiya-1752832410.html
Байден назвал 700 тысяч умерших от COVID-19 напоминанием к вакцинации
Байден назвал 700 тысяч умерших от COVID-19 напоминанием к вакцинации - РИА Новости, 02.10.2021
Байден назвал 700 тысяч умерших от COVID-19 напоминанием к вакцинации
Президент США Джо Байден призвал соотечественников вакцинироваться, его заявление опубликовано в связи с отметкой в 700 тысяч умерших в стране от коронавируса. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T23:12
2021-10-02T23:12
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал соотечественников вакцинироваться, его заявление опубликовано в связи с отметкой в 700 тысяч умерших в стране от коронавируса."Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста", - заявил президент.США продолжают лидировать в мире по числу умерших от коронавируса, который чуть ранее был официально признан самой смертоносной эпидемией в истории страны, обойдя вспышку испанского гриппа столетней давности.Байден напомнил, что три четверти американцев в возрасте от 12 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины, в том числе 94% всего пожилого населения страны."(В результате) сотни тысяч семей были избавлены от невыносимого бремени потерь, которое испытали на себе слишком многие американцы за время пандемии", - сказал президент.Сам Байден в минувший понедельник ревакцинировался, получив третью прививку Pfizer, которая ему положена в силу возраста.
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в мире, сша, джо байден, коронавирус covid-19
23:12 02.10.2021
 
Байден назвал 700 тысяч умерших от COVID-19 напоминанием к вакцинации

Президент США Байден назвал 700 тысяч умерших от COVID-19 напоминанием к вакцинации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтон - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал соотечественников вакцинироваться, его заявление опубликовано в связи с отметкой в 700 тысяч умерших в стране от коронавируса.
"Ошеломляющие цифры потерь служат очередным напоминанием того, как важно привиться. Вакцинация безопасна, бесплатна и проста", - заявил президент.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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США продолжают лидировать в мире по числу умерших от коронавируса, который чуть ранее был официально признан самой смертоносной эпидемией в истории страны, обойдя вспышку испанского гриппа столетней давности.
Байден напомнил, что три четверти американцев в возрасте от 12 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины, в том числе 94% всего пожилого населения страны.
"(В результате) сотни тысяч семей были избавлены от невыносимого бремени потерь, которое испытали на себе слишком многие американцы за время пандемии", - сказал президент.
Сам Байден в минувший понедельник ревакцинировался, получив третью прививку Pfizer, которая ему положена в силу возраста.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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Распространение коронавирусаВ миреСШАДжо БайденКоронавирус COVID-19
 
 
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