https://ria.ru/20211002/uvolneniya-1752808569.html

Зеленский назвал причины для увольнения министров

Зеленский назвал причины для увольнения министров - РИА Новости, 02.10.2021

Зеленский назвал причины для увольнения министров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос увольнения министров в стране сегодня не стоит, однако все зависит от того, насколько они выполняют... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T17:00

2021-10-02T17:00

2021-10-02T23:42

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

андрей таранов

марина лазебная

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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос увольнения министров в стране сегодня не стоит, однако все зависит от того, насколько они выполняют поставленные перед ними задачи."Сегодня вопрос увольнения министров не стоит, он не актуален. Есть работа. Работа фракции, работа кабмина. Есть недовольство - да. Но и касаемо должности спикера, должностей министров - это вопрос не к личности. Это вопрос к результатам. У всех есть задача достичь того или иного результата. И поэтому вопрос может быть один: покажите задачи, которые стояли перед вами и как они выполнены в эти сроки. Умеешь - меняй государство к лучшему, не умеешь - извини", - заявил Зеленский в эфире телеканала "Дом".По мнению главы государства, сейчас его команда вернулась к тому темпу проведения реформ, который был взят в начале его прихода к власти."Мы начали с турборежима. Затем наблюдали определенное замедление реформ. Оно было после первого года моей деятельности. Оно было сложным. Сопротивление системе было. Больше всего - со стороны Верховной Рады. Никогда не думал, что будут трудности. Даже несмотря на то, что у нас есть монобольшинство. Но мы сейчас ускорились. Последние полгода, я считаю, что мы выходим на тот процесс, который начали", - добавил Зеленский.Президент Украины Владимир Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники сообщало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752805839.html

https://ria.ru/20211002/zelenskiy-1752809005.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, верховная рада украины, андрей таранов, марина лазебная