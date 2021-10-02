https://ria.ru/20211002/turizm-1752785043.html
Правительство присудило премии в области туризма
Правительство присудило премии в области туризма - РИА Новости, 02.10.2021
Правительство присудило премии в области туризма
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о правительственных премиях в области туризма за 2021 год, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:59
2021-10-02T11:59
2021-10-02T11:59
туризм
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о правительственных премиях в области туризма за 2021 год, сообщает пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области туризма за 2021 год. Наградами отмечены инициативы из разных регионов", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди лауреатов проект "Отдых без границ" для людей с инвалидностью, проект по развитию туристических территорий "Пора путешествовать по России", музей "Вулканариум" на Камчатке, проект "Бурятия – больше чем Байкал", направленный на продвижение региональных туров, цифровые проекты для туристов и туристического бизнеса "Знай наше", "Клуб путешествующих по России RussiaTravel.club" и другие проекты.Добавляется, что лауреатам премии, помимо почетных знаков и дипломов, полагается вознаграждение в один миллион рублей.Как отметили в кабмине, победители определялись в результате отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. Добавляется, что при отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства.
https://ria.ru/20210910/taganrog-1749551574.html
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михаил мишустин, россия
Правительство присудило премии в области туризма
Правительство присудило премии в области туризма за 2021 год
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
подписал распоряжение о правительственных премиях в области туризма за 2021 год, сообщает пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области туризма за 2021 год. Наградами отмечены инициативы из разных регионов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди лауреатов проект "Отдых без границ" для людей с инвалидностью, проект по развитию туристических территорий "Пора путешествовать по России", музей "Вулканариум" на Камчатке, проект "Бурятия – больше чем Байкал", направленный на продвижение региональных туров, цифровые проекты для туристов и туристического бизнеса "Знай наше", "Клуб путешествующих по России
RussiaTravel.club" и другие проекты.
Добавляется, что лауреатам премии, помимо почетных знаков и дипломов, полагается вознаграждение в один миллион рублей.
Как отметили в кабмине, победители определялись в результате отбора, которым занимался специальный межведомственный совет. Добавляется, что при отборе учитывалась социальная и экономическая значимость проекта, его вклад в развитие туризма и индустрию гостеприимства.