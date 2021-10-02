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Снегопад осложнил движение на трассе "Байкал" под Иркутском
Снегопад осложнил движение на трассе "Байкал" под Иркутском - РИА Новости, 02.10.2021
Снегопад осложнил движение на трассе "Байкал" под Иркутском
На федеральной трассе Р-258 "Байкал" в районе поселка Култук из-за снегопада затруднено движение, там работают дорожные службы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T09:37
2021-10-02T09:37
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 2 окт – РИА Новости. На федеральной трассе Р-258 "Байкал" в районе поселка Култук из-за снегопада затруднено движение, там работают дорожные службы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области."Сегодня в районе Култука на федеральной автомобильной трассе Р-258 "Байкал" наблюдаются сложные для движения транспорта погодные условия - выпало значительное количество снега. На линии задействованы комплексные дорожные машины, дежурят два тягача, которые помогают в движении тяжеловесным автомобилям", - говорится в сообщении.Отмечается, что местами в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья 2 октября ожидались сильные осадки. Дорожники были к этому готовы. Для противогололедной обработки федеральных дорог в Иркутской области заготовлено 30 тысяч кубометров песка и 2,5 тысячи тонн соли. В зимний период обеспечивать безопасный проезд по трассам "Байкал", "Сибирь" и "Вилюй" будут 177 дорожных машин.Синоптики сообщают, что 3 октября в регионе местами также ожидаются осадки в виде дождя и снега.
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происшествия, иркутская область
09:37 02.10.2021
 
Снегопад осложнил движение на трассе "Байкал" под Иркутском

Снегопад осложнил движение на трассе "Байкал" под Иркутском, работает дорожная техника

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтомобили в посёлке Граматуха в Иркутской области
Автомобили в посёлке Граматуха в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 2 окт – РИА Новости. На федеральной трассе Р-258 "Байкал" в районе поселка Култук из-за снегопада затруднено движение, там работают дорожные службы, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Сегодня в районе Култука на федеральной автомобильной трассе Р-258 "Байкал" наблюдаются сложные для движения транспорта погодные условия - выпало значительное количество снега. На линии задействованы комплексные дорожные машины, дежурят два тягача, которые помогают в движении тяжеловесным автомобилям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местами в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья 2 октября ожидались сильные осадки. Дорожники были к этому готовы. Для противогололедной обработки федеральных дорог в Иркутской области заготовлено 30 тысяч кубометров песка и 2,5 тысячи тонн соли. В зимний период обеспечивать безопасный проезд по трассам "Байкал", "Сибирь" и "Вилюй" будут 177 дорожных машин.
Синоптики сообщают, что 3 октября в регионе местами также ожидаются осадки в виде дождя и снега.
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