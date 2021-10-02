https://ria.ru/20211002/stolknovenie-1752788586.html

СК показал кадры с места столкновения поезда и грузовика под Пензой

СК показал кадры с места столкновения поезда и грузовика под Пензой - РИА Новости, 02.10.2021

СК показал кадры с места столкновения поезда и грузовика под Пензой

Следственный комитет России опубликовал видео с места столкновения поезда с пассажирами и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской области. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T12:51

2021-10-02T12:51

2021-10-02T12:51

происшествия

ржд

следственный комитет россии (ск рф)

авто

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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с места столкновения поезда с пассажирами и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской области.Ранее в МЧС проинформировали, что пассажирский поезд №116 Адлер - Томск и "Камаз" столкнулись на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка около 4.30 мск, в поезде находились 326 человек. В экстренных службах заявили РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, никто не пострадал. По данным РЖД, из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен. В прокуратуре уточнили, что повреждены участок железнодорожного полотна и пассажирская платформа. СК возбудил уголовное дело.На видео длительностью 56 секунд, опубликованном Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК в Instagram, показано, как сотрудник СК проводит осмотр места происшествия на железнодорожном переезде под звук работающей сигнализации, рядом стоит "Камаз", а за ним видны сошедшие с рельсов вагоны пассажирского поезда.

https://ria.ru/20211002/avariya-1752781981.html

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2021

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Столкновение поезда с грузовиком в Пензенской области. Кадры ДТП Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка. 2021-10-02T12:51 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ржд, следственный комитет россии (ск рф), авто