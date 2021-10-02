https://ria.ru/20211002/stolknovenie-1752788586.html
СК показал кадры с места столкновения поезда и грузовика под Пензой
СК показал кадры с места столкновения поезда и грузовика под Пензой - РИА Новости, 02.10.2021
СК показал кадры с места столкновения поезда и грузовика под Пензой
Следственный комитет России опубликовал видео с места столкновения поезда с пассажирами и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской области. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T12:51
2021-10-02T12:51
2021-10-02T12:51
происшествия
ржд
следственный комитет россии (ск рф)
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752772248_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_620463da39ad645c64bb289e330c9d09.jpg
САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео с места столкновения поезда с пассажирами и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской области.Ранее в МЧС проинформировали, что пассажирский поезд №116 Адлер - Томск и "Камаз" столкнулись на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка около 4.30 мск, в поезде находились 326 человек. В экстренных службах заявили РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, никто не пострадал. По данным РЖД, из-за ДТП четыре пассажирских поезда задерживаются, один пригородный отменен. В прокуратуре уточнили, что повреждены участок железнодорожного полотна и пассажирская платформа. СК возбудил уголовное дело.На видео длительностью 56 секунд, опубликованном Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК в Instagram, показано, как сотрудник СК проводит осмотр места происшествия на железнодорожном переезде под звук работающей сигнализации, рядом стоит "Камаз", а за ним видны сошедшие с рельсов вагоны пассажирского поезда.
https://ria.ru/20211002/avariya-1752781981.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752772248_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_24f644a288d57e2909a63379ea2e4178.jpg
Столкновение поезда с грузовиком в Пензенской области. Кадры ДТП
Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка.
2021-10-02T12:51
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ржд, следственный комитет россии (ск рф), авто
СК показал кадры с места столкновения поезда и грузовика под Пензой
СК показал кадры с места столкновения поезда и грузовика на переезде под Пензой