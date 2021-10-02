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Короли дорог: выставка редких спорткаров
Короли дорог: выставка редких спорткаров - РИА Новости, 02.10.2021
Короли дорог: выставка редких спорткаров
В преддверии ГУМ Янгтаймер Ралли "Большая прогулка", которое проходит в Москве в субботу, в галереях главного универмага страны организовали выставку редких... РИА Новости, 02.10.2021
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фото
москва
lamborghini
гум
bmw (автомобиль)
bentley
porsche
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В преддверии ГУМ Янгтаймер Ралли "Большая прогулка", которое проходит в Москве в субботу, в галереях главного универмага страны организовали выставку редких спорткаров. Культовые автомобили — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, lamborghini, гум, bmw (автомобиль), bentley, porsche, автомобили, mercedes-benz
09:00 02.10.2021 (обновлено: 09:05 02.10.2021)
 

Короли дорог: выставка редких спорткаров

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В преддверии ГУМ Янгтаймер Ралли "Большая прогулка", которое проходит в Москве в субботу, в галереях главного универмага страны организовали выставку редких спорткаров. Культовые автомобили — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ежегодное ГУМ Ралли "Большая прогулка" на сей раз посвящено дерзким 1990-м годам и янгтаймерам, то есть автомобилям, которые достигли 30-летнего возраста.

Автомобиль Bentley Continental R, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли
1 из 10

Ежегодное ГУМ Ралли "Большая прогулка" на сей раз посвящено дерзким 1990-м годам и янгтаймерам, то есть автомобилям, которые достигли 30-летнего возраста.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Яркий представитель эпохи, Porsche 964, выпускался с 1989 по 1994 год и пришел на смену любимым автомобилистами моделям 911 и 930. Перемены были продиктованы новыми стандартами безопасности и экологическими требованиями. Внешне машина не изменилась, но по сути стала другой.

Автомобиль Porsche 964 turbo, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли
2 из 10

Яркий представитель эпохи, Porsche 964, выпускался с 1989 по 1994 год и пришел на смену любимым автомобилистами моделям 911 и 930. Перемены были продиктованы новыми стандартами безопасности и экологическими требованиями. Внешне машина не изменилась, но по сути стала другой.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

BMW 850 Koenig Specials — очень редкая модель, доработанная в знаменитом тюнинг-ателье Вилли Кенига, которое специализировалось на модификациях роскошных европейских машин.

Автомобиль BMW 850 Koenig Specials, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли
3 из 10

BMW 850 Koenig Specials — очень редкая модель, доработанная в знаменитом тюнинг-ателье Вилли Кенига, которое специализировалось на модификациях роскошных европейских машин.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего было выпущено 12 автомобилей BMW 850 Koenig Specials.

Автомобиль BMW 850 Koenig Specials, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли
4 из 10

Всего было выпущено 12 автомобилей BMW 850 Koenig Specials.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выставка редких спорткаров в ГУМе.

Автомобили, представленные на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли
5 из 10

Выставка редких спорткаров в ГУМе.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Mercedes-Benz W128 AMG Coupe, представленный на выставке.

Автомобиль Mercedes-Benz W128 AMG Coupe, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли
6 из 10

Mercedes-Benz W128 AMG Coupe, представленный на выставке.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Первый серийный внедорожник компании Lamborghini LM002 —образец по-настоящему брутального автомобиля. Идти напролом — это о нем.

Автомобиль Lamborghini LM002, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли
7 из 10

Первый серийный внедорожник компании Lamborghini LM002 —образец по-настоящему брутального автомобиля. Идти напролом — это о нем.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Мужчина фотографирует Porsche 964 turbo, представленный на выставке спорткаров в ГУМе.

Мужчина фотографирует автомобиль Porsche 964 turbo, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли
8 из 10

Мужчина фотографирует Porsche 964 turbo, представленный на выставке спорткаров в ГУМе.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Автомобиль Saab 9-3 Cabriolet, вышедший на рынок в конце 1990-х, подвел итог экспериментам десятилетия и сделал ставку на комфорт.

Автомобиль Saab 9-3 Cabriolet, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли
9 из 10

Автомобиль Saab 9-3 Cabriolet, вышедший на рынок в конце 1990-х, подвел итог экспериментам десятилетия и сделал ставку на комфорт.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Mega Track дебютировал на Парижском автосалоне 1992 года и тут же стал хитом. Однако французское небольшое предприятие, замахнувшееся на создание суперкара-внедорожника, не сумело поставить производство на поток, и вскоре о громком дебюте забыли. Все, кроме коллекционеров.

Автомобиль Mega Track, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли
10 из 10

Mega Track дебютировал на Парижском автосалоне 1992 года и тут же стал хитом. Однако французское небольшое предприятие, замахнувшееся на создание суперкара-внедорожника, не сумело поставить производство на поток, и вскоре о громком дебюте забыли. Все, кроме коллекционеров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
 
ФотоМоскваLamborghiniГУМBMW (автомобиль)BentleyPorscheАвтомобилиMercedes-Benz
 
 
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