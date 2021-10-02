Короли дорог: выставка редких спорткаров
Ежегодное ГУМ Ралли "Большая прогулка" на сей раз посвящено дерзким 1990-м годам и янгтаймерам, то есть автомобилям, которые достигли 30-летнего возраста.
Ежегодное ГУМ Ралли "Большая прогулка" на сей раз посвящено дерзким 1990-м годам и янгтаймерам, то есть автомобилям, которые достигли 30-летнего возраста.
Яркий представитель эпохи, Porsche 964, выпускался с 1989 по 1994 год и пришел на смену любимым автомобилистами моделям 911 и 930. Перемены были продиктованы новыми стандартами безопасности и экологическими требованиями. Внешне машина не изменилась, но по сути стала другой.
Яркий представитель эпохи, Porsche 964, выпускался с 1989 по 1994 год и пришел на смену любимым автомобилистами моделям 911 и 930. Перемены были продиктованы новыми стандартами безопасности и экологическими требованиями. Внешне машина не изменилась, но по сути стала другой.
BMW 850 Koenig Specials — очень редкая модель, доработанная в знаменитом тюнинг-ателье Вилли Кенига, которое специализировалось на модификациях роскошных европейских машин.
BMW 850 Koenig Specials — очень редкая модель, доработанная в знаменитом тюнинг-ателье Вилли Кенига, которое специализировалось на модификациях роскошных европейских машин.
Всего было выпущено 12 автомобилей BMW 850 Koenig Specials.
Всего было выпущено 12 автомобилей BMW 850 Koenig Specials.
Выставка редких спорткаров в ГУМе.
Mercedes-Benz W128 AMG Coupe, представленный на выставке.
Mercedes-Benz W128 AMG Coupe, представленный на выставке.
Первый серийный внедорожник компании Lamborghini LM002 —образец по-настоящему брутального автомобиля. Идти напролом — это о нем.
Первый серийный внедорожник компании Lamborghini LM002 —образец по-настоящему брутального автомобиля. Идти напролом — это о нем.
Мужчина фотографирует Porsche 964 turbo, представленный на выставке спорткаров в ГУМе.
Мужчина фотографирует Porsche 964 turbo, представленный на выставке спорткаров в ГУМе.
Автомобиль Saab 9-3 Cabriolet, вышедший на рынок в конце 1990-х, подвел итог экспериментам десятилетия и сделал ставку на комфорт.
Автомобиль Saab 9-3 Cabriolet, вышедший на рынок в конце 1990-х, подвел итог экспериментам десятилетия и сделал ставку на комфорт.
Mega Track дебютировал на Парижском автосалоне 1992 года и тут же стал хитом. Однако французское небольшое предприятие, замахнувшееся на создание суперкара-внедорожника, не сумело поставить производство на поток, и вскоре о громком дебюте забыли. Все, кроме коллекционеров.
Mega Track дебютировал на Парижском автосалоне 1992 года и тут же стал хитом. Однако французское небольшое предприятие, замахнувшееся на создание суперкара-внедорожника, не сумело поставить производство на поток, и вскоре о громком дебюте забыли. Все, кроме коллекционеров.