Короли дорог: выставка редких спорткаров

Mega Track дебютировал на Парижском автосалоне 1992 года и тут же стал хитом. Однако французское небольшое предприятие, замахнувшееся на создание суперкара-внедорожника, не сумело поставить производство на поток, и вскоре о громком дебюте забыли. Все, кроме коллекционеров.