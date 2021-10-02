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На северо-западе Москвы сгорел водитель спорткара
На северо-западе Москвы сгорел водитель спорткара - РИА Новости, 02.10.2021
На северо-западе Москвы сгорел водитель спорткара
Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы, личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:46
2021-10-02T11:46
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы, личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД."Минувшей ночью в 3.43 на улице Нижние Мневники в районе дома 62, водитель автомобиля Audi R8, двигаясь &lt;…&gt; в левом ряду, от проезда Главмосстроя в направлении улицы Крылатская, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение - металлический отбойник, с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения", - говорится в сообщении.В результате ДТП водитель погиб от полученных травм, его личность пока не установлена.Водитель спорткара насобирал за два года более 250 штрафов, добавили в пресс-службе."По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, авто
11:46 02.10.2021
 
На северо-западе Москвы сгорел водитель спорткара

На северо-западе Москвы сгорел водитель спорткара, личность погибшего устанавливается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы, личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.
"Минувшей ночью в 3.43 на улице Нижние Мневники в районе дома 62, водитель автомобиля Audi R8, двигаясь <…> в левом ряду, от проезда Главмосстроя в направлении улицы Крылатская, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение - металлический отбойник, с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель погиб от полученных травм, его личность пока не установлена.
Водитель спорткара насобирал за два года более 250 штрафов, добавили в пресс-службе.
"По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены", - говорится в сообщении.
 
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