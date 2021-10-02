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На северо-западе Москвы сгорел водитель спорткара

На северо-западе Москвы сгорел водитель спорткара - РИА Новости, 02.10.2021

На северо-западе Москвы сгорел водитель спорткара

Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы, личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе столичного... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:46

2021-10-02T11:46

2021-10-02T11:46

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Водитель спортивного автомобиля Audi R8 сгорел в нем после ДТП на северо-западе столицы, личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД."Минувшей ночью в 3.43 на улице Нижние Мневники в районе дома 62, водитель автомобиля Audi R8, двигаясь <…> в левом ряду, от проезда Главмосстроя в направлении улицы Крылатская, не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение - металлический отбойник, с последующим возгоранием и наездом на мачту городского освещения", - говорится в сообщении.В результате ДТП водитель погиб от полученных травм, его личность пока не установлена.Водитель спорткара насобирал за два года более 250 штрафов, добавили в пресс-службе."По имеющейся у Госавтоинспекции информации, за 2020-2021 годы за транспортным средством Audi R8 числится 257 нарушений правил дорожного движения, 242 оплачены", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто