https://ria.ru/20211002/shans-1752799963.html

У Саакашвили почти не было шансов избежать задержания, заявили на Украине

У Саакашвили почти не было шансов избежать задержания, заявили на Украине - РИА Новости, 02.10.2021

У Саакашвили почти не было шансов избежать задержания, заявили на Украине

Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили,... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:25

2021-10-02T15:25

2021-10-02T17:01

в мире

украина

грузия

тбилиси

михаил саакашвили

владимир зеленский

андрей ермак

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Исполнительный директор организации "Офис простых решений и результатов", созданной на Украине по инициативе бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, Мария Барабаш заявила, что шансов остаться не задержанным в Грузии у Саакашвили было мало."Последние дни были очень напряженными для Михаила и для нас всех. Мы знали, что он поедет (в Грузию – ред.). Он собрал команду и сказал, что это очень важный момент для Грузии и он должен быть тут (в Грузии – ред.), потому что тут очень важные выборы. Он призвал своих сторонников собраться на площади в Тбилиси… Мы были постоянно на связи с офисом президента (Украины Владимира Зеленского - ред.), очень благодарны Андрею Ермаку (главе офиса – ред.) за помощь... Был оптимистический план… Но шансов, что его не задержат, было очень мало", - сообщила Барабаш во время включения из Тбилиси, которое транслировалось в эфире телеканала "Украина 24".По ее словам, Саакашвили сознательно пожертвовал своей свободой. "Для того чтобы освободить свою страну, чтобы Грузия наконец избавилась от российского влияния. Все эти восемь лет власть полностью принадлежала пророссийским силам. Он (Саакашвили – ред.), жертвуя своей свободой и здоровьем, подарит свободу своему народу, своей стране", - добавила Барабаш.Исполнительный директор заявила, что сейчас в организации Саакашвили ожидают поддержки от грузинских сторонников. "Безусловно. Тут планируются большие митинги и колонны, которые со всех городов будут сходиться в Тбилиси. Мы увидели огромную международную поддержку. Эти приговоры (против Саакашвили – ред.) признает только Россия", - сказала Барабаш, отвечая на вопрос о том, станут ли местные жители на защиту Саакашвили.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отмечало, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.

https://ria.ru/20211002/mishiko-1752774831.html

https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752769792.html

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в мире, украина, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, владимир зеленский, андрей ермак, задержание саакашвили в грузии