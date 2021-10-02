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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211002/sertifikaty-1752796966.html
Мурашко рассказал о переговорах с США по признанию вакцинных сертификатов
Мурашко рассказал о переговорах с США по признанию вакцинных сертификатов - РИА Новости, 02.10.2021
Мурашко рассказал о переговорах с США по признанию вакцинных сертификатов
Россия обсудила с США идею взаимного признания вакцинных сертификатов, аргументы Москвы были услышаны, РФ рассчитывает в ближайшее время получить отклики,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T14:37
2021-10-02T23:40
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михаил мурашко
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ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия обсудила с США идею взаимного признания вакцинных сертификатов, аргументы Москвы были услышаны, РФ рассчитывает в ближайшее время получить отклики, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в субботу в Женеве."Они услышали аргументы, понимают, что это рационально. Потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата для профилактики ковид – это разные процессы. Я думаю, что коллеги грамотные, информированные, они оценят наши слова, и мы вернемся к этому разговору", - сказал он.По его словам, тема взаимного признания вакцинных сертификатов обсуждалась также в ходе двусторонних контактов российской делегации с другими странами-членами ВОЗ, в частности с Францией, Кенией и другими."Обсуждалась тема взаимного признания сертификатов вакцин, в том числе с США. Для США этот вопрос является актуальным. Обсуждались подходы, в том числе, по оценке эффективности вакцин, без процедуры переквалификации вакцины для продажи на рынок. Этот же вопрос обсуждался с ВОЗ", - добавил Мурашко.По его словам, все представители "видят рациональность данного подхода, и дальнейшая проработка потребуется уже на стороне государств, которым мы предложили данный механизм". "Думаю, что в ближайшее время мы получим отклики", - добавил глава минздрава РФ.
https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751933386.html
https://ria.ru/20210913/vaktsinatsiya-1749854437.html
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сша, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации
14:37 02.10.2021 (обновлено: 23:40 02.10.2021)
 
Мурашко рассказал о переговорах с США по признанию вакцинных сертификатов

Мурашко: США понимают рациональность взаимного признания сертификатов о вакцинации

© РИА Новости / Валерий МельниковСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия обсудила с США идею взаимного признания вакцинных сертификатов, аргументы Москвы были услышаны, РФ рассчитывает в ближайшее время получить отклики, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в субботу в Женеве.
"Они услышали аргументы, понимают, что это рационально. Потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата для профилактики ковид – это разные процессы. Я думаю, что коллеги грамотные, информированные, они оценят наши слова, и мы вернемся к этому разговору", - сказал он.
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По его словам, тема взаимного признания вакцинных сертификатов обсуждалась также в ходе двусторонних контактов российской делегации с другими странами-членами ВОЗ, в частности с Францией, Кенией и другими.
"Обсуждалась тема взаимного признания сертификатов вакцин, в том числе с США. Для США этот вопрос является актуальным. Обсуждались подходы, в том числе, по оценке эффективности вакцин, без процедуры переквалификации вакцины для продажи на рынок. Этот же вопрос обсуждался с ВОЗ", - добавил Мурашко.
По его словам, все представители "видят рациональность данного подхода, и дальнейшая проработка потребуется уже на стороне государств, которым мы предложили данный механизм". "Думаю, что в ближайшее время мы получим отклики", - добавил глава минздрава РФ.
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Распространение коронавирусаСШАМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСертификат о вакцинации
 
 
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