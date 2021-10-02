https://ria.ru/20211002/sertifikaty-1752796966.html

Мурашко рассказал о переговорах с США по признанию вакцинных сертификатов

Мурашко рассказал о переговорах с США по признанию вакцинных сертификатов - РИА Новости, 02.10.2021

Мурашко рассказал о переговорах с США по признанию вакцинных сертификатов

Россия обсудила с США идею взаимного признания вакцинных сертификатов, аргументы Москвы были услышаны, РФ рассчитывает в ближайшее время получить отклики,... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T14:37

2021-10-02T14:37

2021-10-02T23:40

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ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия обсудила с США идею взаимного признания вакцинных сертификатов, аргументы Москвы были услышаны, РФ рассчитывает в ближайшее время получить отклики, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в субботу в Женеве."Они услышали аргументы, понимают, что это рационально. Потому что одобрение вакцины для продажи на рынке и одобрение препарата для профилактики ковид – это разные процессы. Я думаю, что коллеги грамотные, информированные, они оценят наши слова, и мы вернемся к этому разговору", - сказал он.По его словам, тема взаимного признания вакцинных сертификатов обсуждалась также в ходе двусторонних контактов российской делегации с другими странами-членами ВОЗ, в частности с Францией, Кенией и другими."Обсуждалась тема взаимного признания сертификатов вакцин, в том числе с США. Для США этот вопрос является актуальным. Обсуждались подходы, в том числе, по оценке эффективности вакцин, без процедуры переквалификации вакцины для продажи на рынок. Этот же вопрос обсуждался с ВОЗ", - добавил Мурашко.По его словам, все представители "видят рациональность данного подхода, и дальнейшая проработка потребуется уже на стороне государств, которым мы предложили данный механизм". "Думаю, что в ближайшее время мы получим отклики", - добавил глава минздрава РФ.

https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751933386.html

https://ria.ru/20210913/vaktsinatsiya-1749854437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сертификат о вакцинации