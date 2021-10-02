https://ria.ru/20211002/sertifikatsiya-1752794304.html

В МИД рассказали о сертификации "Северного потока — 2"

В МИД рассказали о сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.10.2021

В МИД рассказали о сертификации "Северного потока — 2"

Процедуры по сертификации "Северного потока — 2" идут, однако в российском МИД допускают, что противники проекта попытаются этому помешать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T14:00

2021-10-02T14:00

2021-10-02T15:24

александр грушко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

северный поток — 2

россия

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт — РИА Новости. Процедуры по сертификации "Северного потока — 2" идут, однако в российском МИД допускают, что противники проекта попытаются этому помешать, заявил РИА Новости замглавы ведомства Александр Грушко.При этом дипломат отметил, что пока сложно сказать, как они будут действовать."Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится", — сказал он.Накануне Клаус-Дитер Маубах — председатель правления Uniper, одного из пяти европейских инвесторов строительства газопровода — заявил, что процесс сертификации займет длительное время и не позволит начать поставки топлива этой зимой.В свою очередь, в Кремле сообщили, что запуск "Северного потока — 2" идет своим чередом, однако конкретные сроки начала работы называть не стали. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможны "оперативные и менее оперативные" сценарии."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.

https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html

https://ria.ru/20210930/gaz-1752421188.html

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александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, россия