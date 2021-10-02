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В МИД рассказали о сертификации "Северного потока — 2"
В МИД рассказали о сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 02.10.2021
В МИД рассказали о сертификации "Северного потока — 2"
Процедуры по сертификации "Северного потока — 2" идут, однако в российском МИД допускают, что противники проекта попытаются этому помешать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T14:00
2021-10-02T15:24
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
северный поток — 2
россия
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт — РИА Новости. Процедуры по сертификации "Северного потока — 2" идут, однако в российском МИД допускают, что противники проекта попытаются этому помешать, заявил РИА Новости замглавы ведомства Александр Грушко.При этом дипломат отметил, что пока сложно сказать, как они будут действовать."Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится", — сказал он.Накануне Клаус-Дитер Маубах — председатель правления Uniper, одного из пяти европейских инвесторов строительства газопровода — заявил, что процесс сертификации займет длительное время и не позволит начать поставки топлива этой зимой.В свою очередь, в Кремле сообщили, что запуск "Северного потока — 2" идет своим чередом, однако конкретные сроки начала работы называть не стали. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможны "оперативные и менее оперативные" сценарии."Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.
https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html
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александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), северный поток — 2, россия
14:00 02.10.2021 (обновлено: 15:24 02.10.2021)
 
В МИД рассказали о сертификации "Северного потока — 2"

Замминистра Грушко: все необходимые шаги по сертификации "Северного потока — 2" сделаны

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtРоссийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток-2" в водах Германии
Российское судно-трубоукладчик Академик Черский во время работ на завершающем участке газопровода Северный поток-2 в водах Германии - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт — РИА Новости. Процедуры по сертификации "Северного потока — 2" идут, однако в российском МИД допускают, что противники проекта попытаются этому помешать, заявил РИА Новости замглавы ведомства Александр Грушко.
При этом дипломат отметил, что пока сложно сказать, как они будут действовать.
"Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится", — сказал он.
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Накануне Клаус-Дитер Маубах — председатель правления Uniper, одного из пяти европейских инвесторов строительства газопровода — заявил, что процесс сертификации займет длительное время и не позволит начать поставки топлива этой зимой.
В свою очередь, в Кремле сообщили, что запуск "Северного потока — 2" идет своим чередом, однако конкретные сроки начала работы называть не стали. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможны "оперативные и менее оперативные" сценарии.
"Северный поток — 2" — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Строительство завершилось в начале сентября. Объемы поставок уже в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
Nord Stream 2 AG еще в июне обратилась в Федеральное сетевое агентство Германии с заявкой на сертификацию в качестве независимого оператора — это предусматривают правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании.
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