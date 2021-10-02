Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752814310.html
Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение
Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение - РИА Новости, 02.10.2021
Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение
Грузинская телекомпания "Имеди" сообщила, что в ближайшие часы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено новое обвинение - в незаконном... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T18:32
2021-10-02T18:32
в мире
тбилиси
михаил саакашвили
рустави
задержание саакашвили в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea1c4e8b6a7f422c3e20d800ee92f9aa.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Грузинская телекомпания "Имеди" сообщила, что в ближайшие часы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении госграницы.Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави."В ближайшие часы бывшему президенту предъявят новые обвинения, на этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии",- информирует телекомпания.По данным ТВ, на месте в Тбилиси, где накануне был задержан Саакашвили, продолжаются следственные мероприятия, там находятся правоохранители.
https://ria.ru/20211002/tyurma-1752807908.html
тбилиси
рустави
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752787765_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_78a773149e21336f0b534a39bb14092b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, тбилиси, михаил саакашвили, рустави, задержание саакашвили в грузии
18:32 02.10.2021
 
Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение

Имеди: Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение в незаконном пересечении госграницы

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Грузинская телекомпания "Имеди" сообщила, что в ближайшие часы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении госграницы.
Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави.
"В ближайшие часы бывшему президенту предъявят новые обвинения, на этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии",- информирует телекомпания.
По данным ТВ, на месте в Тбилиси, где накануне был задержан Саакашвили, продолжаются следственные мероприятия, там находятся правоохранители.

Все новости Грузии читайте на сайте Sputnik Грузия >>

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 16:54
Член партии Саакашвили сообщила, что экс-президент продолжает голодовку
 
В миреТбилисиМихаил СаакашвилиРуставиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В МИД прокомментировали слова президента Финляндии про диалог с Москвой
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся пассажирский лайнер
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния