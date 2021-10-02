https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752814310.html

Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение

Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение - РИА Новости, 02.10.2021

Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение

Грузинская телекомпания "Имеди" сообщила, что в ближайшие часы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено новое обвинение - в незаконном... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T18:32

2021-10-02T18:32

2021-10-02T18:32

в мире

тбилиси

михаил саакашвили

рустави

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Грузинская телекомпания "Имеди" сообщила, что в ближайшие часы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении госграницы.Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави."В ближайшие часы бывшему президенту предъявят новые обвинения, на этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии",- информирует телекомпания.По данным ТВ, на месте в Тбилиси, где накануне был задержан Саакашвили, продолжаются следственные мероприятия, там находятся правоохранители.

https://ria.ru/20211002/tyurma-1752807908.html

тбилиси

рустави

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, тбилиси, михаил саакашвили, рустави, задержание саакашвили в грузии