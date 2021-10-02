https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752814310.html
Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение
Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение - РИА Новости, 02.10.2021
Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение
Грузинская телекомпания "Имеди" сообщила, что в ближайшие часы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено новое обвинение - в незаконном... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T18:32
2021-10-02T18:32
2021-10-02T18:32
в мире
тбилиси
михаил саакашвили
рустави
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Грузинская телекомпания "Имеди" сообщила, что в ближайшие часы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении госграницы.Саакашвили был задержан в пятницу в Тбилиси и находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави."В ближайшие часы бывшему президенту предъявят новые обвинения, на этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии",- информирует телекомпания.По данным ТВ, на месте в Тбилиси, где накануне был задержан Саакашвили, продолжаются следственные мероприятия, там находятся правоохранители.
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в мире, тбилиси, михаил саакашвили, рустави, задержание саакашвили в грузии
Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение
Имеди: Саакашвили в ближайшие часы предъявят обвинение в незаконном пересечении госграницы