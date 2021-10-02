https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752780518.html

В Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили

В Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили - РИА Новости, 02.10.2021

В Грузии задержали владельца квартиры в Тбилиси, где скрывался Саакашвили

В Грузии задержан владелец тбилисской квартиры, где скрывался бывший президент Михаил Саакашвили, заявили в службе госбезопасности Грузии. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:08

2021-10-02T11:08

2021-10-02T11:18

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. В Грузии задержан владелец тбилисской квартиры, где скрывался бывший президент Михаил Саакашвили, заявили в службе госбезопасности Грузии.Саакашвили был задержан в Тбилиси в пятницу и помещён в пенитенциарное учреждение в городе Рустави."МВД Грузии ведет расследование по факту незаконного пересечения государственной границы Грузии... В рамках расследования тбилисская полиция задержала владельца жилой квартиры 1958 года рождения за укрывательство (Саакашвили - ред.)", - заявили в СГБ.Там отметили, что ему инкриминируется 1 часть статья 371 УК Грузии "Укрывательство преступления", наказывается штрафом или домашним арестом на срок до 2 лет, либо лишением свободы до 2 лет.

https://ria.ru/20211001/saakashvili-1752754902.html

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