https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752778867.html

Глава МИД Украины пообещал поддержку Саакашвили

Глава МИД Украины пообещал поддержку Саакашвили - РИА Новости, 02.10.2021

Глава МИД Украины пообещал поддержку Саакашвили

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что задержанный в Грузии Михаил Саакашвили является украинским гражданином, поэтому получит от Киева всю... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:50

2021-10-02T10:50

2021-10-02T10:50

в мире

украина

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михаил саакашвили

дмитрий кулеба

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что задержанный в Грузии Михаил Саакашвили является украинским гражданином, поэтому получит от Киева всю необходимую поддержку."Это наш гражданин, мы будем оказывать ему соответствующую поддержку. Сегодня утром, я думаю, что представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову и с ним будет это все обговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Дом".В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президента Грузии Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение отмечало, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/saakashvili-1752770476.html

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