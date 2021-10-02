https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752775864.html

Адвокат оценил вероятность экстрадиции Саакашвили на Украину

Адвокат оценил вероятность экстрадиции Саакашвили на Украину - РИА Новости, 02.10.2021

Адвокат оценил вероятность экстрадиции Саакашвили на Украину

Адвокат задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая в разговоре с РИА Новости заявил, что не ожидает экстрадиции подзащитного на... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:11

2021-10-02T10:11

2021-10-02T10:22

в мире

украина

задержание саакашвили в грузии

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Адвокат задержанного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Бека Басилая в разговоре с РИА Новости заявил, что не ожидает экстрадиции подзащитного на Украину."Даже представить себе не могу такую процедуру", - заявил адвокат, добавив, что все дела в отношении Саакашвили сфабрикованы.В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение сообщило, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.

https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752760656.html

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