Саакашвили заслужил место в тюрьме, заявил украинский депутат
Михаил Саакашвили заслужил место в тюрьме, заявил украинский депутат Ренат Кузьмин
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
КИЕВ, 2 окт – РИА Новости. Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили занял свое заслуженное место в грузинской тюрьме, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин.
"Ну вот, наконец-то, Саакашвили занял свое заслуженное место: в грузинской тюрьме. А обвиняется он в совершении тяжких, в т. ч. коррупционных преступлений, совершенных в должности президента Грузии", - написал Кузьмин в своем Telegram.
Также парламентарий заявил, что не понимает, зачем действующий президент Украины Владимир Зеленский назначал Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ, вернув ему украинское гражданство.
"Ему, Зеленскому, было хорошо известно о том, что Саакашвили находится в розыске как лицо, скрывающееся от исполнения наказания в виде лишения свободы по приговору грузинского суда. Знал и, тем не менее, взял и назначил преступника на ответственную государственную должность..." - отметил Кузьмин.
В пятницу грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали на родине. Грузинское телевидение сообщило, что Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси, а омбудсмен заявила, что он объявил голодовку. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.