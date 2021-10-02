https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752760656.html

Саакашвили вернулся в Грузию и решил ее взорвать

Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию - РИА Новости, 02.10.2021

Саакашвили вернулся в Грузию и решил ее взорвать

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T00:59

2021-10-02T00:59

2021-10-02T04:35

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.Член Совфеда назвал его авантюристом, нежели политиком, который "хочет поднять народную волну".По его мнению, Саакашвили рассчитывает, что грузины "вынесут его из тюрьмы на руках под радостные крики ликующей толпы".Утром в пятницу экс-президент опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми. Однако в МВД Грузии опровергли эти заявления, подчеркнув, что политик не пересекал границу. Позже стало известно о задержании Саакашвили. Сейчас он находится в Руставской тюрьме под Тбилиси.По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу его приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Также Саакашвили — фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела находятся на рассмотрении судов, приговоры по ним не вынесли.

https://ria.ru/20211001/zakharova-1752753555.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, алексей пушков, ираклий гарибашвили, telegram (приложение), россия