Саакашвили вернулся в Грузию и решил ее взорвать

00:59 02.10.2021 (обновлено: 04:35 02.10.2021)
Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
Сенатор Алексей Пушков: Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы политически "взорвать" страну
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков.
Член Совфеда назвал его авантюристом, нежели политиком, который "хочет поднять народную волну".
"Саакашвили вернулся — не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию", — считает Пушков.
По его мнению, Саакашвили рассчитывает, что грузины "вынесут его из тюрьмы на руках под радостные крики ликующей толпы".
"Это, по его замыслу, будет его новая коронация. Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет", — заключил сенатор.
Утром в пятницу экс-президент опубликовал два видеообращения, в которых утверждал, что находится в Батуми. Однако в МВД Грузии опровергли эти заявления, подчеркнув, что политик не пересекал границу. Позже стало известно о задержании Саакашвили. Сейчас он находится в Руставской тюрьме под Тбилиси.
По данным прокуратуры Грузии, Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу его приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Также Саакашвили — фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погроме телекомпании "Имеди" и растрате средств из госбюджета. Эти дела находятся на рассмотрении судов, приговоры по ним не вынесли.