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Спикер грузинского парламента прокомментировал задержание Саакашвили
Спикер грузинского парламента прокомментировал задержание Саакашвили - РИА Новости, 02.10.2021
Спикер грузинского парламента прокомментировал задержание Саакашвили
Спецоперация по задержанию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, никто не пострадал, заявил спикер грузинского парламента Каха... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:17
2021-10-02T08:19
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Спецоперация по задержанию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, никто не пострадал, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу."Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил",- заявил Кучава журналистам.Он объяснил, что определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе. По его мнению, это было "правильным шагом правоохранителей".В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
https://ria.ru/20211002/otnosheniya-1752766921.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
08:17 02.10.2021 (обновлено: 08:19 02.10.2021)
 
Спикер грузинского парламента прокомментировал задержание Саакашвили

Задержание Саакашвили прошло на высоком уровне, заявил спикер парламента Каха Кучава

© РИА Новости / Нино Мелия / Перейти в фотобанкПрезидент Грузии Михаил Саакашвили. 2004 год
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2004 год - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Нино Мелия
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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Спецоперация по задержанию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, никто не пострадал, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава.
В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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"Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил",- заявил Кучава журналистам.
Он объяснил, что определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе. По его мнению, это было "правильным шагом правоохранителей".
"Спикер парламента может быть в курсе всех событий, но это случай, когда премьер решает, что есть спецоперация, о которой политики не должны знать, чтобы не было лишнего ажиотажа. Правоохранители сделали такой выбор, и это был правильным шагом",- заявил спикер парламента.
В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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