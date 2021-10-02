https://ria.ru/20211002/saakashkvili-1752768047.html

Спикер грузинского парламента прокомментировал задержание Саакашвили

Спикер грузинского парламента прокомментировал задержание Саакашвили - РИА Новости, 02.10.2021

Спикер грузинского парламента прокомментировал задержание Саакашвили

Спецоперация по задержанию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, никто не пострадал, заявил спикер грузинского парламента Каха... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T08:17

2021-10-02T08:17

2021-10-02T08:19

в мире

грузия

михаил саакашвили

ираклий гарибашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт - РИА Новости. Спецоперация по задержанию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прошла на высоком уровне, никто не пострадал, заявил спикер грузинского парламента Каха Кучава.В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу."Задержание Саакашвили прошло на таком высоком уровне, что ни один человек не пострадал... Я тоже думал, что его не было в Грузии, я бы не поверил",- заявил Кучава журналистам.Он объяснил, что определенные структуры и ведомства знали о нахождении Саакашвили в Грузии, но не все политики были в курсе. По его мнению, это было "правильным шагом правоохранителей".В Грузии Саакашвили заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному делу он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их рассматривают суды, приговоры не вынесены.

https://ria.ru/20211002/otnosheniya-1752766921.html

https://ria.ru/20211002/saakashvili-1752760656.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии