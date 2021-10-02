https://ria.ru/20211002/rekord-1752805115.html
Армия КНР направила к Тайваню рекордное число самолетов ВВС
Армия КНР направила к Тайваню рекордное число самолетов ВВС - РИА Новости, 02.10.2021
Армия КНР направила к Тайваню рекордное число самолетов ВВС
Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в пятницу, когда в КНР отмечали 72-ю годовщину основания страны, отправила к берегам Тайваня 38 военных самолетов,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T16:17
2021-10-02T16:17
2021-10-02T16:18
в мире
китай
тайвань
су-30
гоминьдан
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 2 окт – РИА Новости. Народно-освободительная Армия Китая (НОАК) в пятницу, когда в КНР отмечали 72-ю годовщину основания страны, отправила к берегам Тайваня 38 военных самолетов, что стало рекордным для одного дня количеством, следует из опубликованных на сайте минобороны острова заявлений.Ведомство опубликовало два отдельных заявления, в одном указано, что 1 октября в опознавательную зону ПВО Тайваня вошли 13 военных самолетов НОАК, включая 10 многоцелевых истребителей Shenyang J-16, два стратегических бомбардировщика Xian H-6 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.Позже было опубликовано еще одно сообщение, в котором указано, что НОАК направила в опознавательную зону ПВО острова еще 18 истребителей Shenyang J-16, четыре истребителя Су-30, два стратегических бомбардировщика Xian H-6 и один противолодочный самолет Y-8, созданный на базе среднего транспортного самолета Shaanxi Y-8.Военные Тайваня в обоих случаях подняли в воздух патрульные самолеты для наблюдения, а также выпустили радиооповещения с требованием к самолетам ВВС НОАК покинуть соответствующий район.Как пишет издание Taiwan News, предыдущий рекорд был установлен 15 июня этого года, когда в опознавательную зону ПВО острова вошли 28 военных самолетов ВВС НОАК.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20210828/protest-1747629604.html
https://ria.ru/20210623/tayvan-1738194919.html
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в мире, китай, тайвань, су-30, гоминьдан, народно-освободительная армия китая
16:17 02.10.2021 (обновлено: 16:18 02.10.2021)
Армия КНР направила к Тайваню рекордное число самолетов ВВС
Армия КНР в годовщину основания страны направила к Тайваню рекордное число самолетов ВВС