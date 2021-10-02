https://ria.ru/20211002/puteshestvie-1752789047.html

Британец отправился в кругосветное путешествие на лошадях из Магадана

Британец отправился в кругосветное путешествие на лошадях из Магадана - РИА Новости, 02.10.2021

Британец отправился в кругосветное путешествие на лошадях из Магадана

Британец славянского происхождения Никита Греци омыл копыта лошадей в Охотском море в Магадане и отправился в кругосветное путешествие на лошадях якутской... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T12:54

2021-10-02T12:54

2021-10-02T13:09

общество

монголия

магадан

артек

россия

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МАГАДАН, 2 окт – РИА Новости. Британец славянского происхождения Никита Греци омыл копыта лошадей в Охотском море в Магадане и отправился в кругосветное путешествие на лошадях якутской породы.Греци долго готовился к кругосветному путешествию на лошадях. Сначала испытал себя и свою одежду на полюсе холода в якутском Оймяконе. Ездить на лошадях учился в Монголии. Затем примерно год ждал открытия границ из-за ситуации с COVID-19. Этим летом купил лошадей в Якутии и отправился с ними в Магадан."У меня была мечта побывать на Охотском море. Здесь стартует моя экспедиция. Я знаю, что это будет очень сложно. Есть многое, к чему я, наверное, не готов. И это впервые в истории. Такие расстояния, которые нам предстоят, никто еще не преодолевал. Но со мной мои друзья – лошади Артек и Белый", - рассказал РИА Новости путешественник.На берегу Охотского моря в Магадане друзья Греци из Якутии совершили обряд кормления духа лошади, они будут какое-то время сопровождать путешественника по трассе "Колыма"."Конечно, я планирую вернуться в Магадан, и здесь должно завершиться мое путешествие вокруг света. Но сейчас главная цель - пройти всю Россию и добраться до Лондона. С такой задачей могут справиться только эти лошади. Они якутской породы и легко переносят морозы за шестьдесят и 30-градусную жару. Ночевать мы будем в палатке. С собой буду вести запас сена для них, планирую преодолевать 50-60 километров в сутки", - добавил Греци.

https://ria.ru/20210605/sakhalin-1735780957.html

https://ria.ru/20200731/1575171272.html

монголия

магадан

россия

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общество, монголия, магадан, артек, россия