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В Подмосковье загорелся склад с мебелью
В Подмосковье загорелся склад с мебелью - РИА Новости, 02.10.2021
В Подмосковье загорелся склад с мебелью
Площадь пожара на складе с мебелью и посудой в Богородском городском округе Московской области достигла 800 квадратных метров, по предварительным данным,... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:28
2021-10-02T08:28
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Площадь пожара на складе с мебелью и посудой в Богородском городском округе Московской области достигла 800 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в подмосковном ГУМЧС.Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что на улице Мира в поселке имени Воровского Богородского городского округа произошел пожар в складском здании, в связи с плотным задымлением очаг и площадь пожара были не определены.В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило от очевидца около полуночи в ночь на субботу. Здание склада кирпичное, одноэтажное, высотой 6 метров, размером 150 на 120 метро. Внутри находились мебель и посуда."На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания. В данный момент производится поиск очага. Площадь пожара - 800 квадратных метров", - указали в ведомстве.По данным пресс-службы ГУМЧС по Подмосковью, сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлекается 55 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20210831/pozhar-1747974780.html
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
08:28 02.10.2021
 
В Подмосковье загорелся склад с мебелью

Площадь пожара на складе в Подмосковье достигла 800 "квадратов"

© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник МЧС во время тушения пожара
Сотрудник МЧС во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Площадь пожара на складе с мебелью и посудой в Богородском городском округе Московской области достигла 800 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в подмосковном ГУМЧС.
Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству, что на улице Мира в поселке имени Воровского Богородского городского округа произошел пожар в складском здании, в связи с плотным задымлением очаг и площадь пожара были не определены.
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В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило от очевидца около полуночи в ночь на субботу. Здание склада кирпичное, одноэтажное, высотой 6 метров, размером 150 на 120 метро. Внутри находились мебель и посуда.
"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания. В данный момент производится поиск очага. Площадь пожара - 800 квадратных метров", - указали в ведомстве.
По данным пресс-службы ГУМЧС по Подмосковью, сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлекается 55 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек и 10 единиц техники.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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