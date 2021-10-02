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В Балашихе загорелась крыша склада горюче-смазочных материалов
В Балашихе загорелась крыша склада горюче-смазочных материалов - РИА Новости, 02.10.2021
В Балашихе загорелась крыша склада горюче-смазочных материалов
Крыша склада горюче-смазочных материалов горит в Балашихе на площади 1,6 тысячи квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба ГУМЧС по... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T08:22
2021-10-02T08:22
происшествия
московская область (подмосковье)
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Крыша склада горюче-смазочных материалов горит в Балашихе на площади 1,6 тысячи квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Подмосковью.Сообщение о пожаре по адресу: Балашиха, микрорайон Салтыковка, владение 83 поступило в 5.15.По прибытии первых пожарно- спасательных подразделений было установлено, что горит кровля складского помещения с маслами и ГСМ. Эвакуация не проводилась", - сообщили в пресс-службе.Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. От МЧС РФ к тушению привлекли 10 человек и 4 единицы техники, всего – 28 человек и 14 единиц техники."В 7.11 пожар был локализован на площади 1600 квадратных метров", - добавили в ГУМЧС.
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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:22 02.10.2021
 
В Балашихе загорелась крыша склада горюче-смазочных материалов

В Балашихе загорелась крыша склада горюче-смазочных материалов на площади 1,6 "квадрата"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПожарный на месте происшествия
Пожарный на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Крыша склада горюче-смазочных материалов горит в Балашихе на площади 1,6 тысячи квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Подмосковью.
Сообщение о пожаре по адресу: Балашиха, микрорайон Салтыковка, владение 83 поступило в 5.15.
По прибытии первых пожарно- спасательных подразделений было установлено, что горит кровля складского помещения с маслами и ГСМ. Эвакуация не проводилась", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что сведений о пострадавших не поступало. От МЧС РФ к тушению привлекли 10 человек и 4 единицы техники, всего – 28 человек и 14 единиц техники.
"В 7.11 пожар был локализован на площади 1600 квадратных метров", - добавили в ГУМЧС.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)БалашихаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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