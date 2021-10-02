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Пострадавшую при ЧП с газом в Нижнем Новгороде подключили к ИВЛ
Пострадавшую при ЧП с газом в Нижнем Новгороде подключили к ИВЛ - РИА Новости, 02.10.2021
Пострадавшую при ЧП с газом в Нижнем Новгороде подключили к ИВЛ
Женщина, получившая 95% ожогов тела при хлопке газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде, переведена на ИВЛ, сообщает ректор... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T19:12
2021-10-02T19:17
происшествия
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Женщина, получившая 95% ожогов тела при хлопке газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде, переведена на ИВЛ, сообщает ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.Ранее сообщалось, что женщина 1965 года рождения и мужчина 1974 года рождения были госпитализированы в ожоговый центр ПИМУ. У женщины обожжено 95% тела, у мужчины – 35%. Оба находятся в реанимации."Пострадавшую от взрыва газа на улице Гайдара перевели на ИВЛ", - написал Карякин в своем Instagram.Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9 этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного. Погибших нет, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий, повреждены две квартиры.
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происшествия, нижний новгород, россия
19:12 02.10.2021 (обновлено: 19:17 02.10.2021)
 
Пострадавшую при ЧП с газом в Нижнем Новгороде подключили к ИВЛ

Пострадавшую при ЧП с газом в Нижнем Новгороде подключили к аппарату ИВЛ

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Женщина, получившая 95% ожогов тела при хлопке газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде, переведена на ИВЛ, сообщает ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.
Ранее сообщалось, что женщина 1965 года рождения и мужчина 1974 года рождения были госпитализированы в ожоговый центр ПИМУ. У женщины обожжено 95% тела, у мужчины – 35%. Оба находятся в реанимации.
"Пострадавшую от взрыва газа на улице Гайдара перевели на ИВЛ", - написал Карякин в своем Instagram.
Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9 этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного. Погибших нет, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий, повреждены две квартиры.
Взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде. Кадры с места ЧС - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 09:50
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
 
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