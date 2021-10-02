https://ria.ru/20211002/postradavshaya-1752817829.html

Пострадавшую при ЧП с газом в Нижнем Новгороде подключили к ИВЛ

Пострадавшую при ЧП с газом в Нижнем Новгороде подключили к ИВЛ - РИА Новости, 02.10.2021

Пострадавшую при ЧП с газом в Нижнем Новгороде подключили к ИВЛ

Женщина, получившая 95% ожогов тела при хлопке газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде, переведена на ИВЛ, сообщает ректор... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T19:12

2021-10-02T19:12

2021-10-02T19:17

происшествия

нижний новгород

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Женщина, получившая 95% ожогов тела при хлопке газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного дома в Нижнем Новгороде, переведена на ИВЛ, сообщает ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин.Ранее сообщалось, что женщина 1965 года рождения и мужчина 1974 года рождения были госпитализированы в ожоговый центр ПИМУ. У женщины обожжено 95% тела, у мужчины – 35%. Оба находятся в реанимации."Пострадавшую от взрыва газа на улице Гайдара перевели на ИВЛ", - написал Карякин в своем Instagram.Хлопок газовоздушной смеси произошел в субботу в 07.10 в Нижнем Новгороде на улице Гайдара, 18 в квартире, расположенной на 9 этаже девятиэтажного жилого дома, газифицированного. Погибших нет, пострадали два человека. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома в Нижнем Новгороде не нарушены, произошло частичное обрушение балкона, межтамбурных перекрытий, повреждены две квартиры.

https://ria.ru/20211002/vzryv-1752774151.html

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происшествия, нижний новгород, россия