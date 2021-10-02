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Помощник Зеленского после покушения ездит на бронированном автомобиле
Помощник Зеленского после покушения ездит на бронированном автомобиле - РИА Новости, 02.10.2021
Помощник Зеленского после покушения ездит на бронированном автомобиле
Помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что после покушения начал ездить на бронированном автомобиле. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:47
2021-10-02T15:47
2021-10-02T15:47
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
давид арахамия
покушение на советника президента украины шефира
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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что после покушения начал ездить на бронированном автомобиле."Начал ездить на бронированной машине. Мне сказали, что пока это необходимо", - заявил Шефир в эфире телеканала "Дом".Автомобиль Шефира обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием президенту Украины Владимиру Зеленскому, а Шефир не был целью.
https://ria.ru/20210923/shefir-1751543559.html
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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира
Помощник Зеленского после покушения ездит на бронированном автомобиле
Помощник Зеленского Шериф после покушения начал ездить на бронированном автомобиле