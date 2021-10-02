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Помощник Зеленского после покушения ездит на бронированном автомобиле

Помощник Зеленского после покушения ездит на бронированном автомобиле - РИА Новости, 02.10.2021

Помощник Зеленского после покушения ездит на бронированном автомобиле

Помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что после покушения начал ездить на бронированном автомобиле. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:47

2021-10-02T15:47

2021-10-02T15:47

в мире

владимир зеленский

верховная рада украины

давид арахамия

покушение на советника президента украины шефира

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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что после покушения начал ездить на бронированном автомобиле."Начал ездить на бронированной машине. Мне сказали, что пока это необходимо", - заявил Шефир в эфире телеканала "Дом".Автомобиль Шефира обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием президенту Украины Владимиру Зеленскому, а Шефир не был целью.

https://ria.ru/20210923/shefir-1751543559.html

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в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира