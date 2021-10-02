https://ria.ru/20211002/pogoda-1752773888.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 02.10.2021

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Высокое давление, без осадков, до плюс 11 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T09:49

2021-10-02T09:49

2021-10-02T09:49

московская область (подмосковье)

москва

погода

михаил леус

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Высокое давление, без осадков, до плюс 11 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется под влиянием антициклона, облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков, плюс 9-11 в столице, плюс 7-12 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, слабый, от 1 до 6 метров в секунду", - рассказал Леус.Он отметил, что давление будет меняться мало - 761 миллиметр ртутного столба, это по-прежнему выше нормы.

https://ria.ru/20210926/leto-1751869942.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус