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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 02.10.2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Высокое давление, без осадков, до плюс 11 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T09:49
2021-10-02T09:49
2021-10-02T09:49
московская область (подмосковье)
москва
погода
михаил леус
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Высокое давление, без осадков, до плюс 11 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня столица останется под влиянием антициклона, облачная с неустойчивыми прояснениями погода, без осадков, плюс 9-11 в столице, плюс 7-12 в Подмосковье. Ветер юго-восточный, слабый, от 1 до 6 метров в секунду", - рассказал Леус.Он отметил, что давление будет меняться мало - 761 миллиметр ртутного столба, это по-прежнему выше нормы.
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московская область (подмосковье), москва, погода, михаил леус
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Синоптик Леус: в субботу в Москве ожидается до 11 градусов тепла