https://ria.ru/20211002/poezd-1752771934.html
СК проведет проверку после столкновения грузовика с поездом под Пензой
СК проведет проверку после столкновения грузовика с поездом под Пензой - РИА Новости, 02.10.2021
СК проведет проверку после столкновения грузовика с поездом под Пензой
Следователи проводят проверку по факту столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской области, сообщили в Центральном... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T09:22
2021-10-02T09:22
2021-10-02T11:23
происшествия
пензенская область
россия
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САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской области, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.Ранее в МЧС России проинформировали, что сообщение о столкновении пассажирского поезда №116 Адлер - Томск и "Камаза" на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка поступило в 4.28 мск, в поезде находились 326 человек. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, при этом никто не пострадал. В экстренных службах отмечали, что прогнозируется задержка трех пассажирских поездов."На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводят комплекс проверочных мероприятий, совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе следственного управления.Уточняется, что попавший в ДТП грузовик перевозил автокран.
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Столкновение поезда с грузовиком в Пензенской области. Кадры ДТП
Поезд с 336 пассажирами столкнулся с грузовиком на переезде в Лунинском районе Пензенской области, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Инцидент произошел в субботу в 5:40 вблизи станции Гольцовка.
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происшествия, пензенская область, россия
09:22 02.10.2021 (обновлено: 11:23 02.10.2021)
СК проведет проверку после столкновения грузовика с поездом под Пензой
СК проведет проверку после столкновения грузовика с поездом в Пензенской области
САРАТОВ, 2 окт - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту столкновения пассажирского поезда и грузовика на переезде в Лунинском районе Пензенской области, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Ранее в МЧС России проинформировали, что сообщение о столкновении пассажирского поезда №116 Адлер - Томск и "Камаза" на 82-м километре перегона Лунино - Гальцовка поступило в 4.28 мск, в поезде находились 326 человек. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что ДТП произошло на оборудованном сигнализацией железнодорожном переезде, в результате локомотив и три вагона сошли с рельсов, при этом никто не пострадал. В экстренных службах отмечали, что прогнозируется задержка трех пассажирских поездов.
"На место происшествия выехала оперативно-следственная группа. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ
проводят комплекс проверочных мероприятий, совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе следственного управления.
Уточняется, что попавший в ДТП грузовик перевозил автокран.