https://ria.ru/20211002/obysk-1752798839.html

"Комсомольская правда" рассказала, с чем связан обыск у журналиста Можейко

"Комсомольская правда" рассказала, с чем связан обыск у журналиста Можейко - РИА Новости, 02.10.2021

"Комсомольская правда" рассказала, с чем связан обыск у журналиста Можейко

Обыск в минской квартире журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:09

2021-10-02T15:09

2021-10-02T17:48

происшествия

белоруссия

минск

владимир сунгоркин

кгб белоруссии

геннадий можейко

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обыск в минской квартире журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти, сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать Можейко.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко в настоящее время находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а дома у него был обыск."В постановлении на обыск указаны две статьи уголовного кодекса: статья 130, часть 3 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и статья 369 ("Оскорбление представителя власти")", - говорится в сообщении, где приводятся слова матери Можейко Ирины.Также отмечается, что самого корреспондента издания во время обыска дома не было. По словам матери, она общалась с сыном по видеосвязи днем 30 сентября, он находился в московской гостинице.В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предполагал, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Автором этой публикации был указан Можейко.Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".

https://ria.ru/20211002/minsk-1752795123.html

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происшествия, белоруссия, минск, владимир сунгоркин, кгб белоруссии, геннадий можейко