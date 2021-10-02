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"Комсомольская правда" рассказала, с чем связан обыск у журналиста Можейко
"Комсомольская правда" рассказала, с чем связан обыск у журналиста Можейко - РИА Новости, 02.10.2021
"Комсомольская правда" рассказала, с чем связан обыск у журналиста Можейко
Обыск в минской квартире журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:09
2021-10-02T17:48
происшествия
белоруссия
минск
владимир сунгоркин
кгб белоруссии
геннадий можейко
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обыск в минской квартире журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти, сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать Можейко.Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко в настоящее время находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а дома у него был обыск."В постановлении на обыск указаны две статьи уголовного кодекса: статья 130, часть 3 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и статья 369 ("Оскорбление представителя власти")", - говорится в сообщении, где приводятся слова матери Можейко Ирины.Также отмечается, что самого корреспондента издания во время обыска дома не было. По словам матери, она общалась с сыном по видеосвязи днем 30 сентября, он находился в московской гостинице.В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предполагал, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Автором этой публикации был указан Можейко.Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".
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происшествия, белоруссия, минск, владимир сунгоркин, кгб белоруссии, геннадий можейко
15:09 02.10.2021 (обновлено: 17:48 02.10.2021)
 
"Комсомольская правда" рассказала, с чем связан обыск у журналиста Можейко

"Комсомольская правда": обыск у журналиста Можейко связан сразу с двумя уголовными делами

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов в Минске
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обыск в минской квартире журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко прошел в рамках сразу двух уголовных дел - о разжигании вражды и оскорблении представителя власти, сообщается на сайте "Комсомольской правды" со ссылкой на мать Можейко.
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин ранее сообщил РИА Новости, что Можейко в настоящее время находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а дома у него был обыск.
"В постановлении на обыск указаны две статьи уголовного кодекса: статья 130, часть 3 ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни") и статья 369 ("Оскорбление представителя власти")", - говорится в сообщении, где приводятся слова матери Можейко Ирины.
Также отмечается, что самого корреспондента издания во время обыска дома не было. По словам матери, она общалась с сыном по видеосвязи днем 30 сентября, он находился в московской гостинице.
В среду утром пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт "Комсомольской правды в Беларуси" не открывается. В мининформе страны пояснили, что решение об ограничении доступа к сайту издания связано с тем, что на интернет-ресурсе "размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности". Сунгоркин в комментарии РИА Новости предполагал, что доступ к белорусскому сайту был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который, как предполагается, во вторник застрелил сотрудника КГБ республики. Автором этой публикации был указан Можейко.
Во вторник КГБ Белоруссии сообщил, что сотрудник ведомства был смертельно ранен в ходе специального мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться потенциально причастные к терроризму люди. Отмечалось, что ответным огнем преступник был уничтожен. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности".
Здание КГБ на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
Вчера, 14:08
Главред "КП" сообщил, что журналист Можейко находится в изоляторе в Минске
 
ПроисшествияБелоруссияМинскВладимир СунгоркинКГБ БелоруссииГеннадий Можейко
 
 
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