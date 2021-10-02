https://ria.ru/20211002/obogrevateli-1752780312.html

В России резко вырос спрос на обогреватели

В России резко вырос спрос на обогреватели - РИА Новости, 02.10.2021

В России резко вырос спрос на обогреватели

Холодная погода в сентябре этого года заставила россиян резко нарастить покупки обогревательных приборов, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс"... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T11:07

2021-10-02T11:07

2021-10-02T14:34

экономика

общество

россия

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Холодная погода в сентябре этого года заставила россиян резко нарастить покупки обогревательных приборов, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Сентябрь в этом году выдался холоднее, чем в прошлом. Во многом из-за этого, если сравнивать показатели месяца год к году, общий объем продаж в категории обогревательных приборов вырос на 106% в денежном выражении и на 86% в натуральном (в штуках)", — пишут аналитики.В топ покупок вошли пластиковые электрические тепловентиляторы в ценовой категории две-три тысячи рублей, далее идут электрические конвекторы (порядка пяти тысяч рублей), а также масляные радиаторы-обогреватели (порядка трех тысяч рублей).Также аналитики привели данные, как в сентябре в годовом выражении изменились средние чеки по отдельным категориям товаров: тепловентиляторы — 2270 рублей (рост на 56%), масляные обогреватели-радиаторы — 3630 рублей (рост на 37%), конвекторы — 4930 рублей (на 29% выше), теплый пол — 7340 рублей (рост на 23%), электрокамин — 19 700 рублей (на 20% выше).По итогам исследования эксперты "Чек Индекса" выделили тренды продаж в данной категории. Первый: россияне в сентябре купили больше моделей эконом-сегмента (почти треть продаж пришлась на обогреватели до четырех тысяч рублей).Второй тренд: все чаще приобретается техника с "умным" наполнением — модели с большим объемом технологичных опций, таких как удаленное управление через приложения, поддержание определенной влажности, температуры помещения и так далее. Так, "умных" обогревателей куплено в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20210921/obogrevateli-1751152675.html

https://realty.ria.ru/20210924/otoplenie-1751489317.html

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экономика, общество, россия