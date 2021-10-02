Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/obogrevateli-1752780312.html
В России резко вырос спрос на обогреватели
В России резко вырос спрос на обогреватели - РИА Новости, 02.10.2021
В России резко вырос спрос на обогреватели
Холодная погода в сентябре этого года заставила россиян резко нарастить покупки обогревательных приборов, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс"... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:07
2021-10-02T14:34
экономика
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751149141_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20694c5a2a288e6d55fe934c75d407e0.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Холодная погода в сентябре этого года заставила россиян резко нарастить покупки обогревательных приборов, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Сентябрь в этом году выдался холоднее, чем в прошлом. Во многом из-за этого, если сравнивать показатели месяца год к году, общий объем продаж в категории обогревательных приборов вырос на 106% в денежном выражении и на 86% в натуральном (в штуках)", — пишут аналитики.В топ покупок вошли пластиковые электрические тепловентиляторы в ценовой категории две-три тысячи рублей, далее идут электрические конвекторы (порядка пяти тысяч рублей), а также масляные радиаторы-обогреватели (порядка трех тысяч рублей).Также аналитики привели данные, как в сентябре в годовом выражении изменились средние чеки по отдельным категориям товаров: тепловентиляторы — 2270 рублей (рост на 56%), масляные обогреватели-радиаторы — 3630 рублей (рост на 37%), конвекторы — 4930 рублей (на 29% выше), теплый пол — 7340 рублей (рост на 23%), электрокамин — 19 700 рублей (на 20% выше).По итогам исследования эксперты "Чек Индекса" выделили тренды продаж в данной категории. Первый: россияне в сентябре купили больше моделей эконом-сегмента (почти треть продаж пришлась на обогреватели до четырех тысяч рублей).Второй тренд: все чаще приобретается техника с "умным" наполнением — модели с большим объемом технологичных опций, таких как удаленное управление через приложения, поддержание определенной влажности, температуры помещения и так далее. Так, "умных" обогревателей куплено в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20210921/obogrevateli-1751152675.html
https://realty.ria.ru/20210924/otoplenie-1751489317.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751149141_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_0d4ef74319474db457905eb48c8348e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, общество, россия
11:07 02.10.2021 (обновлено: 14:34 02.10.2021)
 
В России резко вырос спрос на обогреватели

Исследование "Чек Индекс": в России резко вырос спрос на обогреватели из-за холодов

© Depositphotos / maryvioletДевушка с котом у обогревателя
Девушка с котом у обогревателя - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Depositphotos / maryviolet
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Холодная погода в сентябре этого года заставила россиян резко нарастить покупки обогревательных приборов, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Сентябрь в этом году выдался холоднее, чем в прошлом. Во многом из-за этого, если сравнивать показатели месяца год к году, общий объем продаж в категории обогревательных приборов вырос на 106% в денежном выражении и на 86% в натуральном (в штуках)", — пишут аналитики.
Кварцевый обогреватель - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
21 сентября, 17:10
Названы лучшие обогреватели 2021 года
В топ покупок вошли пластиковые электрические тепловентиляторы в ценовой категории две-три тысячи рублей, далее идут электрические конвекторы (порядка пяти тысяч рублей), а также масляные радиаторы-обогреватели (порядка трех тысяч рублей).
Также аналитики привели данные, как в сентябре в годовом выражении изменились средние чеки по отдельным категориям товаров: тепловентиляторы — 2270 рублей (рост на 56%), масляные обогреватели-радиаторы — 3630 рублей (рост на 37%), конвекторы — 4930 рублей (на 29% выше), теплый пол — 7340 рублей (рост на 23%), электрокамин — 19 700 рублей (на 20% выше).
По итогам исследования эксперты "Чек Индекса" выделили тренды продаж в данной категории. Первый: россияне в сентябре купили больше моделей эконом-сегмента (почти треть продаж пришлась на обогреватели до четырех тысяч рублей).
Второй тренд: все чаще приобретается техника с "умным" наполнением — модели с большим объемом технологичных опций, таких как удаленное управление через приложения, поддержание определенной влажности, температуры помещения и так далее. Так, "умных" обогревателей куплено в 2,2 раза больше, чем в прошлом году.
Люди держат руки над батареей, проверяя, включено ли отопление - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 03:00
Врач предупредил о возможном ухудшении самочувствия с включением отопления
 
ЭкономикаОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В МИД прокомментировали слова президента Финляндии про диалог с Москвой
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся пассажирский лайнер
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния