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Украинский телеканал "Наш" заявил о нападении на своих журналистов
Украинский телеканал "Наш" заявил о нападении на своих журналистов - РИА Новости, 02.10.2021
Украинский телеканал "Наш" заявил о нападении на своих журналистов
Украинский телеканал "Наш" заявил, что на их журналистов напали во время выездного эфира, который проводился в субботу в Херсоне. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T20:53
2021-10-02T20:53
2021-10-02T20:54
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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Украинский телеканал "Наш" заявил, что на их журналистов напали во время выездного эфира, который проводился в субботу в Херсоне."В Херсоне на команду НАШего напали неизвестные молодые люди", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Facebook.Ведущий в эфире телеканала заявил, что нападение произошло во время выездного эфира. По его словам, в ситуацию вмешались сотрудники полиции.Кто именно нападал, журналисты не уточнили. Также нет данных, получили ли журналисты в инциденте какие-либо травмы.
https://ria.ru/20210419/ukraina-1728920705.html
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в мире, украина, херсон, наши, facebook
20:53 02.10.2021 (обновлено: 20:54 02.10.2021)
Украинский телеканал "Наш" заявил о нападении на своих журналистов
Украинский телеканал "Наш" заявил, что на его журналистов напали во время эфира в Херсоне