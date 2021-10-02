https://ria.ru/20211002/napadenie-1752825059.html

Украинский телеканал "Наш" заявил о нападении на своих журналистов

Украинский телеканал "Наш" заявил о нападении на своих журналистов - РИА Новости, 02.10.2021

Украинский телеканал "Наш" заявил о нападении на своих журналистов

Украинский телеканал "Наш" заявил, что на их журналистов напали во время выездного эфира, который проводился в субботу в Херсоне. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T20:53

2021-10-02T20:53

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КИЕВ, 2 окт - РИА Новости. Украинский телеканал "Наш" заявил, что на их журналистов напали во время выездного эфира, который проводился в субботу в Херсоне."В Херсоне на команду НАШего напали неизвестные молодые люди", - говорится в сообщении телеканала в соцсети Facebook.Ведущий в эфире телеканала заявил, что нападение произошло во время выездного эфира. По его словам, в ситуацию вмешались сотрудники полиции.Кто именно нападал, журналисты не уточнили. Также нет данных, получили ли журналисты в инциденте какие-либо травмы.

https://ria.ru/20210419/ukraina-1728920705.html

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