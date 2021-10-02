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В афганском Джелалабаде погибли четыре человека при нападении, сообщили СМИ
В афганском Джелалабаде погибли четыре человека при нападении, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.10.2021
В афганском Джелалабаде погибли четыре человека при нападении, сообщили СМИ
По меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате нападения в столице афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде, сообщает... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T19:16
2021-10-02T19:17
в мире
оон
талибан
афганистан
джелалабад
нангархар
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате нападения в столице афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.Отмечается, что среди погибших было два члена движения "Талибан"* и два мирных жителя."По меньшей мере четыре человека погибли в результате спланированного нападения в восточной провинции Нангархар в субботу вечером, сообщили власти, при этом один источник сообщил, что среди погибших был ребенок", - говорится в сообщении телеканала.Сообщается, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20211002/afganistan-1752805382.html
афганистан
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в мире, оон, талибан, афганистан, джелалабад, нангархар, мохаммад хасан ахунд
19:16 02.10.2021 (обновлено: 19:17 02.10.2021)
 
В афганском Джелалабаде погибли четыре человека при нападении, сообщили СМИ

Tolo News: в Афганистане в Джелалабаде погибли около четырех человек при нападении

© AP Photo / Wali SabawoonБоевики Талибана* на улице Кабула
Боевики Талибана* на улице Кабула - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Wali Sabawoon
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате нападения в столице афганской провинции Нангархар городе Джелалабаде, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что среди погибших было два члена движения "Талибан"* и два мирных жителя.
"По меньшей мере четыре человека погибли в результате спланированного нападения в восточной провинции Нангархар в субботу вечером, сообщили власти, при этом один источник сообщил, что среди погибших был ребенок", - говорится в сообщении телеканала.
Сообщается, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещена в России
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В миреООНТалибанАфганистанДжелалабадНангархарМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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