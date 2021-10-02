https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html

Раскрыта истинная "цель" мутаций коронавируса

Ученые раскрыли истинную "цель" мутаций коронавируса

Раскрыта истинная "цель" мутаций коронавируса

Коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на исследование... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-02T21:09

2021-10-02T21:09

2021-10-03T00:04

распространение коронавируса

в мире

сша

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.Ученые сравнили альфа- и дельта-варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем.Специалисты полагают, что он распространяется через крупные капли, которые быстро опускаются на пол. Мелкие, по мнению экспертов, перемещаются на большие расстояния и оседают прямо в легких, где SARS-CoV-2 наиболее опасен.Новое исследование подтвердило, что коронавирус меняется таким образом, чтобы лучше распространяться. По мнению ученых, это открытие наталкивает на мысль о необходимости усовершенствованных масок для использования во время массовых мероприятий.Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм коронавируса встречается по всему миру, в том числе в России. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни. Кроме того, он приводит к появлению у пациентов дополнительных симптомов, таких как нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

https://ria.ru/20211001/rak-1752662949.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, коронавирус covid-19