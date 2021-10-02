https://ria.ru/20211002/mutatsiya-1752826385.html
Раскрыта истинная "цель" мутаций коронавируса
Ученые раскрыли истинную "цель" мутаций коронавируса
Раскрыта истинная "цель" мутаций коронавируса
Коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на исследование... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-02T21:09
2021-10-02T21:09
2021-10-03T00:04
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.Ученые сравнили альфа- и дельта-варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем.Специалисты полагают, что он распространяется через крупные капли, которые быстро опускаются на пол. Мелкие, по мнению экспертов, перемещаются на большие расстояния и оседают прямо в легких, где SARS-CoV-2 наиболее опасен.Новое исследование подтвердило, что коронавирус меняется таким образом, чтобы лучше распространяться. По мнению ученых, это открытие наталкивает на мысль о необходимости усовершенствованных масок для использования во время массовых мероприятий.Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм коронавируса встречается по всему миру, в том числе в России. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни. Кроме того, он приводит к появлению у пациентов дополнительных симптомов, таких как нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
https://ria.ru/20211001/rak-1752662949.html
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, коронавирус covid-19
21:09 02.10.2021 (обновлено: 00:04 03.10.2021)
Стала известна цель новой мутации коронавируса
Ученые заявили, что мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху. Об этом пишет газета The New York Times
со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США
.
Ученые сравнили альфа- и дельта-варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем.
Специалисты полагают, что он распространяется через крупные капли, которые быстро опускаются на пол. Мелкие, по мнению экспертов, перемещаются на большие расстояния и оседают прямо в легких, где SARS-CoV-2 наиболее опасен.
Новое исследование подтвердило, что коронавирус меняется таким образом, чтобы лучше распространяться. По мнению ученых, это открытие наталкивает на мысль о необходимости усовершенствованных масок для использования во время массовых мероприятий.
Впервые обнаруженный в Индии
дельта-штамм коронавируса встречается по всему миру, в том числе в России
. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни. Кроме того, он приводит к появлению у пациентов дополнительных симптомов, таких как нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.