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Стало известно о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок
Стало известно о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок
Стало известно о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок
Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от COVID-19 к социальной или банковской карте. Об этом сообщается на сайте РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T16:03
2021-10-02T22:16
общество
москва
мошенничество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от COVID-19 к социальной или банковской карте. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.Там также напомнили, что QR-код — самостоятельный элемент, который не требует привязки к банковским картам людей, привитых от коронавирусной инфекции. В департаменте отметили, что сотрудники сферы здравоохранения не звонят с подобными предложениями.
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общество, москва, мошенничество, коронавирус в россии
16:03 02.10.2021 (обновлено: 22:16 02.10.2021)
 
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок

Мошенники крадут деньги с карт под предлогом привязки QR-кода для прививок от коронавируса

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от COVID-19 к социальной или банковской карте. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
"Если гражданин сталкивается с подобной ситуацией, лучше всего незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и ни в коем случае не сообщать личные данные", — предупредили в ведомстве.
Там также напомнили, что QR-код — самостоятельный элемент, который не требует привязки к банковским картам людей, привитых от коронавирусной инфекции. В департаменте отметили, что сотрудники сферы здравоохранения не звонят с подобными предложениями.
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