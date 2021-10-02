https://ria.ru/20211002/moshennichestvo-1752804121.html
Стало известно о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок
Стало известно о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок
Стало известно о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок
Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от COVID-19 к социальной или банковской карте. Об этом сообщается на сайте РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T16:03
2021-10-02T16:03
2021-10-02T22:16
общество
москва
мошенничество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от COVID-19 к социальной или банковской карте. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.Там также напомнили, что QR-код — самостоятельный элемент, который не требует привязки к банковским картам людей, привитых от коронавирусной инфекции. В департаменте отметили, что сотрудники сферы здравоохранения не звонят с подобными предложениями.
https://radiosputnik.ria.ru/20210929/moshennichestvo-1752324976.html
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общество, москва, мошенничество, коронавирус в россии
16:03 02.10.2021 (обновлено: 22:16 02.10.2021)
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок
Мошенники крадут деньги с карт под предлогом привязки QR-кода для прививок от коронавируса