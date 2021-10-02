https://ria.ru/20211002/moshennichestvo-1752804121.html

Стало известно о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок

Стало известно о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок

Стало известно о новом виде мошенничества с QR-кодами для прививок

Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от COVID-19 к социальной или банковской карте. Об этом сообщается на сайте РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T16:03

2021-10-02T16:03

2021-10-02T22:16

общество

москва

мошенничество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3febfadf4310909c253f52a5a58bfc74.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом привязки QR-кода вакцинированного от COVID-19 к социальной или банковской карте. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.Там также напомнили, что QR-код — самостоятельный элемент, который не требует привязки к банковским картам людей, привитых от коронавирусной инфекции. В департаменте отметили, что сотрудники сферы здравоохранения не звонят с подобными предложениями.

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/moshennichestvo-1752324976.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мошенничество, коронавирус в россии