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Лавров прокомментировал подготовку к Саммиту за демократию в США
Лавров прокомментировал подготовку к Саммиту за демократию в США - РИА Новости, 02.10.2021
Лавров прокомментировал подготовку к Саммиту за демократию в США
Выбор стран, которые США позовут на Саммит за демократию в декабре, потребует от организаторов "дипломатической изворотливости", так как некоторые страны... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:39
2021-10-02T15:44
в мире
сша
сергей лавров
россия
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт – РИА Новости. Выбор стран, которые США позовут на Саммит за демократию в декабре, потребует от организаторов "дипломатической изворотливости", так как некоторые страны назвать демократиями не получается, но и не позвать нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Прямо сейчас на повестке дня созываемый США в декабре этого года Саммит за демократию. Понятно, кто будет отбирать кандидатов на этот саммит: это американская инициатива, они и будут определять, кто удостоится в их глазах называться демократией. Интересно будет даже чисто со спортивной точки зрения, кого туда пригласят. Там, я уже слышал, что целый ряд ключевых союзников США, особенно в ближневосточном регионе, ну никак не получается назвать демократиями а не позвать нельзя. Посмотрим, это потребует, конечно, дипломатической изворотливости, но лиха беда начало", - сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
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в мире, сша, сергей лавров, россия
15:39 02.10.2021 (обновлено: 15:44 02.10.2021)
 
Лавров прокомментировал подготовку к Саммиту за демократию в США

Глава МИД Лавров: приглашение стран на Саммит за демократию требует от США изворотливости

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт – РИА Новости. Выбор стран, которые США позовут на Саммит за демократию в декабре, потребует от организаторов "дипломатической изворотливости", так как некоторые страны назвать демократиями не получается, но и не позвать нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Прямо сейчас на повестке дня созываемый США в декабре этого года Саммит за демократию. Понятно, кто будет отбирать кандидатов на этот саммит: это американская инициатива, они и будут определять, кто удостоится в их глазах называться демократией. Интересно будет даже чисто со спортивной точки зрения, кого туда пригласят. Там, я уже слышал, что целый ряд ключевых союзников США, особенно в ближневосточном регионе, ну никак не получается назвать демократиями а не позвать нельзя. Посмотрим, это потребует, конечно, дипломатической изворотливости, но лиха беда начало", - сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выхода к прессе в рамках совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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Лавров прокомментировал идею США провести "Саммит демократий"
 
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