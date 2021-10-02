https://ria.ru/20211002/lavrov-1752801662.html

Лавров прокомментировал подготовку к Саммиту за демократию в США

Лавров прокомментировал подготовку к Саммиту за демократию в США - РИА Новости, 02.10.2021

Лавров прокомментировал подготовку к Саммиту за демократию в США

Выбор стран, которые США позовут на Саммит за демократию в декабре, потребует от организаторов "дипломатической изворотливости", так как некоторые страны... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:39

2021-10-02T15:39

2021-10-02T15:44

в мире

сша

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751850613_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f9efd82c1ed79a785482487e2217b9c.jpg

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская обл.), 2 окт – РИА Новости. Выбор стран, которые США позовут на Саммит за демократию в декабре, потребует от организаторов "дипломатической изворотливости", так как некоторые страны назвать демократиями не получается, но и не позвать нельзя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Прямо сейчас на повестке дня созываемый США в декабре этого года Саммит за демократию. Понятно, кто будет отбирать кандидатов на этот саммит: это американская инициатива, они и будут определять, кто удостоится в их глазах называться демократией. Интересно будет даже чисто со спортивной точки зрения, кого туда пригласят. Там, я уже слышал, что целый ряд ключевых союзников США, особенно в ближневосточном регионе, ну никак не получается назвать демократиями а не позвать нельзя. Посмотрим, это потребует, конечно, дипломатической изворотливости, но лиха беда начало", - сказал он, выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

https://ria.ru/20210925/sammit-1751819607.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сергей лавров, россия