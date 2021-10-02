Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211002/kosovo-1752776139.html
Контингент KFOR под эгидой НАТО прибыл к КПП на севере Косово
Контингент KFOR под эгидой НАТО прибыл к КПП на севере Косово - РИА Новости, 02.10.2021
Контингент KFOR под эгидой НАТО прибыл к КПП на севере Косово
Военнослужащие международного контингента KFOR под эгидой НАТО утром в субботу прибыли к КПП на севере Косово, чтобы сменить находящийся там спецназ МВД... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T10:16
2021-10-02T10:35
в мире
италия
белград (город)
косово
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752777637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_783a5240c1c59a95a9c67fd58b8257a1.jpg
БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Военнослужащие международного контингента KFOR под эгидой НАТО утром в субботу прибыли к КПП на севере Косово, чтобы сменить находящийся там спецназ МВД самопровозглашенной республики и присутствовать при снятии сербами блокады.Переговорные группы руководства Сербии и властей самопровозглашенного Косово в Брюсселе достигли в четверг временного компромисса по въезду в край с сербскими автомобильными номерами, создавшего ранее напряженность. От КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края до 16.00 (17.00 мск) 2 октября будет отозван находящийся там с 20 сентября спецназ МВД самопровозглашенной республики, местные сербы снимут блокаду трассы. У КПП на две недели заступит на дежурство контингент KFOR под эгидой НАТО.Строительная техника для блокады трассы и силы косовского спецназа находились не на самом КПП "Ярине", а в двух километрах от него на косовской территории, куда и прибыли натовские военные на джипах и грузовиках.По его данным, тоже самое происходит и на КПП "Брняк".Сообщается, что на дежурство заступили военнослужащие из Польши и Италии.Белград и Приштина ранее также достигли временного компромиссного решения по использованию автомобильных регистрационных номеров на территории региона. На въезде в Косово и Метохию на сербские автомобильные номера, как и на "косовские" будет прикрепляться наклейка, которая закроет политическую символику.Кроме того, представители Сербии и самопровозглашенного Косово создадут рабочую группу, которую возглавит ЕС, по урегулированию и поиску долгосрочных решений ситуации.
https://ria.ru/20210930/deeskalatsiya-1752480225.html
https://ria.ru/20210929/kosovo-1752326595.html
италия
белград (город)
косово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/02/1752777637_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_02df9d21acaa7f7565befd6a9a842661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, италия, белград (город), косово, нато
10:16 02.10.2021 (обновлено: 10:35 02.10.2021)
 
Контингент KFOR под эгидой НАТО прибыл к КПП на севере Косово

Военнослужащие KFOR под эгидой НАТО прибыли к контрольно-пропускному пункту в Косово

© REUTERS / Laura HasaniПольские военнослужащие международного контингента KFOR на границе Сербии и Косово
Польские военнослужащие международного контингента KFOR на границе Сербии и Косово - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© REUTERS / Laura Hasani
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Военнослужащие международного контингента KFOR под эгидой НАТО утром в субботу прибыли к КПП на севере Косово, чтобы сменить находящийся там спецназ МВД самопровозглашенной республики и присутствовать при снятии сербами блокады.
Переговорные группы руководства Сербии и властей самопровозглашенного Косово в Брюсселе достигли в четверг временного компромисса по въезду в край с сербскими автомобильными номерами, создавшего ранее напряженность. От КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края до 16.00 (17.00 мск) 2 октября будет отозван находящийся там с 20 сентября спецназ МВД самопровозглашенной республики, местные сербы снимут блокаду трассы. У КПП на две недели заступит на дежурство контингент KFOR под эгидой НАТО.
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 13:32
Сербия и Косово договорились о деэскалации конфликта
Строительная техника для блокады трассы и силы косовского спецназа находились не на самом КПП "Ярине", а в двух километрах от него на косовской территории, куда и прибыли натовские военные на джипах и грузовиках.
"Колонна военнослужащих KFOR прибыла к Ярине, ожидается отъезд строительной техники местных сербов. Бойцы косовоалбанского подразделения ROSU также упаковывают вещи и грузят их на свою технику", - передает портал Kosovo online, который разместил видео происходящего.
По его данным, тоже самое происходит и на КПП "Брняк".
Сообщается, что на дежурство заступили военнослужащие из Польши и Италии.
Белград и Приштина ранее также достигли временного компромиссного решения по использованию автомобильных регистрационных номеров на территории региона. На въезде в Косово и Метохию на сербские автомобильные номера, как и на "косовские" будет прикрепляться наклейка, которая закроет политическую символику.
Кроме того, представители Сербии и самопровозглашенного Косово создадут рабочую группу, которую возглавит ЕС, по урегулированию и поиску долгосрочных решений ситуации.
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 15:03
Президент Сербии поблагодарил Россию за активную поддержку по Косово
 
В миреИталияБелград (город)КосовоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11В МИД прокомментировали слова президента Финляндии про диалог с Москвой
04:39Welt: Евросоюз хочет создать на Украине военную миссию
04:05В США при взлете загорелся самолет
03:52Госдепартамент раскрыл условия помощи Судану
03:18Эксперт рассказал, каким бензином лучше заправляться зимой
03:18Пушков жестко ответил на слова соратницы Саакашвили
03:11В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
03:00СМИ раскрыли новые подробности бегства экс-президента Афганистана Гани
02:46В Катаре впервые избрали парламент
02:21Японского журналиста удивила российская Lada Niva
02:17Эксперт рассказала, когда повысят выплаты на детей
02:12В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке
02:08Эксперт рассказал о "зимнем" режиме использования смартфона
01:32Елена Катина объявила о воссоединении группы "Тату"
01:26В Иране обеспокоились присутствием Израиля в ряде регионов Азербайджана
01:16Эксперт рассказал, что будет с ценами на шампанское к Новому году
01:09В Северной Осетии стартовали первые российско-алжирские учения
01:07Цена на газ на Украине выросла почти до 1,5 тысячи долларов
00:55В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 пассажирами
00:42NYT сообщила о "кадровом кризисе" в США из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния