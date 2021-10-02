https://ria.ru/20211002/kosovo-1752776139.html

Контингент KFOR под эгидой НАТО прибыл к КПП на севере Косово

Контингент KFOR под эгидой НАТО прибыл к КПП на севере Косово - РИА Новости, 02.10.2021

Контингент KFOR под эгидой НАТО прибыл к КПП на севере Косово

Военнослужащие международного контингента KFOR под эгидой НАТО утром в субботу прибыли к КПП на севере Косово, чтобы сменить находящийся там спецназ МВД... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T10:16

2021-10-02T10:16

2021-10-02T10:35

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БЕЛГРАД, 2 окт – РИА Новости. Военнослужащие международного контингента KFOR под эгидой НАТО утром в субботу прибыли к КПП на севере Косово, чтобы сменить находящийся там спецназ МВД самопровозглашенной республики и присутствовать при снятии сербами блокады.Переговорные группы руководства Сербии и властей самопровозглашенного Косово в Брюсселе достигли в четверг временного компромисса по въезду в край с сербскими автомобильными номерами, создавшего ранее напряженность. От КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края до 16.00 (17.00 мск) 2 октября будет отозван находящийся там с 20 сентября спецназ МВД самопровозглашенной республики, местные сербы снимут блокаду трассы. У КПП на две недели заступит на дежурство контингент KFOR под эгидой НАТО.Строительная техника для блокады трассы и силы косовского спецназа находились не на самом КПП "Ярине", а в двух километрах от него на косовской территории, куда и прибыли натовские военные на джипах и грузовиках.По его данным, тоже самое происходит и на КПП "Брняк".Сообщается, что на дежурство заступили военнослужащие из Польши и Италии.Белград и Приштина ранее также достигли временного компромиссного решения по использованию автомобильных регистрационных номеров на территории региона. На въезде в Косово и Метохию на сербские автомобильные номера, как и на "косовские" будет прикрепляться наклейка, которая закроет политическую символику.Кроме того, представители Сербии и самопровозглашенного Косово создадут рабочую группу, которую возглавит ЕС, по урегулированию и поиску долгосрочных решений ситуации.

https://ria.ru/20210930/deeskalatsiya-1752480225.html

https://ria.ru/20210929/kosovo-1752326595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия, белград (город), косово, нато