10:16 02.10.2021 (обновлено: 10:35 02.10.2021)
Контингент KFOR под эгидой НАТО прибыл к КПП на севере Косово
Военнослужащие KFOR под эгидой НАТО прибыли к контрольно-пропускному пункту в Косово
© REUTERS / Laura HasaniПольские военнослужащие международного контингента KFOR на границе Сербии и Косово
Переговорные группы руководства Сербии и властей самопровозглашенного Косово в Брюсселе достигли в четверг временного компромисса по въезду в край с сербскими автомобильными номерами, создавшего ранее напряженность. От КПП "Ярине" и "Брняк" на севере края до 16.00 (17.00 мск) 2 октября будет отозван находящийся там с 20 сентября спецназ МВД самопровозглашенной республики, местные сербы снимут блокаду трассы. У КПП на две недели заступит на дежурство контингент KFOR под эгидой НАТО.
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Строительная техника для блокады трассы и силы косовского спецназа находились не на самом КПП "Ярине", а в двух километрах от него на косовской территории, куда и прибыли натовские военные на джипах и грузовиках.
"Колонна военнослужащих KFOR прибыла к Ярине, ожидается отъезд строительной техники местных сербов. Бойцы косовоалбанского подразделения ROSU также упаковывают вещи и грузят их на свою технику", - передает портал Kosovo online, который разместил видео происходящего.
По его данным, тоже самое происходит и на КПП "Брняк".
Сообщается, что на дежурство заступили военнослужащие из Польши и Италии.
Белград и Приштина ранее также достигли временного компромиссного решения по использованию автомобильных регистрационных номеров на территории региона. На въезде в Косово и Метохию на сербские автомобильные номера, как и на "косовские" будет прикрепляться наклейка, которая закроет политическую символику.
Кроме того, представители Сербии и самопровозглашенного Косово создадут рабочую группу, которую возглавит ЕС, по урегулированию и поиску долгосрочных решений ситуации.
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