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Мурашко рассказал об итогах встречи в ВОЗ
Мурашко рассказал об итогах встречи в ВОЗ - РИА Новости, 02.10.2021
Мурашко рассказал об итогах встречи в ВОЗ
Россия в ходе заседания исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в Женеве обсудила меры борьбы с COVID-19 и расширение чиста... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T15:16
2021-10-02T15:16
распространение коронавируса
в мире
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здоровье - общество
михаил мурашко
латинская америка
россия
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ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия в ходе заседания исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в Женеве обсудила меры борьбы с COVID-19 и расширение чиста вакцинированных, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в субботу в Женеве."На площадке ВОЗ в пятницу состоялась встреча исполнительного комитета, в которой принимали участие министры здравоохранения ряда стран, ведущие активную борьбу с пандемией. Обсуждались новые подходы к архитектуре управления системы здравоохранения, новые вызовы для здравоохранения, механизмы сегодняшней стабилизации ситуации в мире и обеспечения защиты населения многих стран, а также вопросы финансирования", - сказал он.По словам Мурашко, особое внимание было уделено системе быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе для профилактики пандемий и других инфекционных заболеваний. Кроме того, были затронуты вопросы обеспечения вакцинами стран, в том числе Африканского региона, где сегодня вакцинировано не более 4 % населения, и Латинской Америки."Все министры здравоохранения говорили о расширении числа вакцинированных как о единственном и эффективном пути по стабилизации ситуации. В том числе затронули вопросы взаимного признания вакцинных сертификатов. Все отмечали, что невакцинированные лица имеют шанс сами заболеть, в том числе тяжело заболеть, и представляют опасность для других граждан", - отметил глава минздрава РФ.
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в мире, сша, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, латинская америка, россия
15:16 02.10.2021
 
Мурашко рассказал об итогах встречи в ВОЗ

Мурашко: Россия обсудила меры борьбы с COVID-19 на заседании исполкома ВОЗ в Женеве

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия в ходе заседания исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в Женеве обсудила меры борьбы с COVID-19 и расширение чиста вакцинированных, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в субботу в Женеве.
"На площадке ВОЗ в пятницу состоялась встреча исполнительного комитета, в которой принимали участие министры здравоохранения ряда стран, ведущие активную борьбу с пандемией. Обсуждались новые подходы к архитектуре управления системы здравоохранения, новые вызовы для здравоохранения, механизмы сегодняшней стабилизации ситуации в мире и обеспечения защиты населения многих стран, а также вопросы финансирования", - сказал он.
По словам Мурашко, особое внимание было уделено системе быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе для профилактики пандемий и других инфекционных заболеваний. Кроме того, были затронуты вопросы обеспечения вакцинами стран, в том числе Африканского региона, где сегодня вакцинировано не более 4 % населения, и Латинской Америки.
"Все министры здравоохранения говорили о расширении числа вакцинированных как о единственном и эффективном пути по стабилизации ситуации. В том числе затронули вопросы взаимного признания вакцинных сертификатов. Все отмечали, что невакцинированные лица имеют шанс сами заболеть, в том числе тяжело заболеть, и представляют опасность для других граждан", - отметил глава минздрава РФ.
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