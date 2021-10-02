https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752799292.html

Мурашко рассказал об итогах встречи в ВОЗ

Мурашко рассказал об итогах встречи в ВОЗ - РИА Новости, 02.10.2021

Мурашко рассказал об итогах встречи в ВОЗ

Россия в ходе заседания исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в Женеве обсудила меры борьбы с COVID-19 и расширение чиста... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:16

2021-10-02T15:16

2021-10-02T15:16

распространение коронавируса

в мире

сша

воз

здоровье - общество

михаил мурашко

латинская америка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg

ЖЕНЕВА, 2 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия в ходе заседания исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в Женеве обсудила меры борьбы с COVID-19 и расширение чиста вакцинированных, заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в субботу в Женеве."На площадке ВОЗ в пятницу состоялась встреча исполнительного комитета, в которой принимали участие министры здравоохранения ряда стран, ведущие активную борьбу с пандемией. Обсуждались новые подходы к архитектуре управления системы здравоохранения, новые вызовы для здравоохранения, механизмы сегодняшней стабилизации ситуации в мире и обеспечения защиты населения многих стран, а также вопросы финансирования", - сказал он.По словам Мурашко, особое внимание было уделено системе быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе для профилактики пандемий и других инфекционных заболеваний. Кроме того, были затронуты вопросы обеспечения вакцинами стран, в том числе Африканского региона, где сегодня вакцинировано не более 4 % населения, и Латинской Америки."Все министры здравоохранения говорили о расширении числа вакцинированных как о единственном и эффективном пути по стабилизации ситуации. В том числе затронули вопросы взаимного признания вакцинных сертификатов. Все отмечали, что невакцинированные лица имеют шанс сами заболеть, в том числе тяжело заболеть, и представляют опасность для других граждан", - отметил глава минздрава РФ.

https://ria.ru/20210927/koronavirus-1751933386.html

сша

латинская америка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, латинская америка, россия