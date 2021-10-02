https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752784470.html
В Москве за сутки госпитализировали 1031 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1031 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1031 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 1031 человек с COVID, на ИВЛ находятся 363 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:50
2021-10-02T11:50
2021-10-02T11:50
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1031 человек с COVID, на ИВЛ находятся 363 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 4032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1031 человек. На ИВЛ находятся 363 человека. В городе выздоровели ещё 2116 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 494 342", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 1031 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1031 человека с COVID-19, на ИВЛ — 363 человека