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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211002/koronavirus-1752784470.html
В Москве за сутки госпитализировали 1031 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1031 человека с COVID-19 - РИА Новости, 02.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1031 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 1031 человек с COVID, на ИВЛ находятся 363 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T11:50
2021-10-02T11:50
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1031 человек с COVID, на ИВЛ находятся 363 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 4032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1031 человек. На ИВЛ находятся 363 человека. В городе выздоровели ещё 2116 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 494 342", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:50 02.10.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1031 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1031 человека с COVID-19, на ИВЛ — 363 человека

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 1031 человек с COVID, на ИВЛ находятся 363 человека, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве выявлено 4032 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 1031 человек. На ИВЛ находятся 363 человека. В городе выздоровели ещё 2116 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 494 342", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Медик идет по коридору госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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