https://ria.ru/20211002/kiberbezopasnost-1752803125.html

Лавров прокомментировал созываемый Байденом саммит по IT-безопасности

Лавров прокомментировал созываемый Байденом саммит по IT-безопасности - РИА Новости, 02.10.2021

Лавров прокомментировал созываемый Байденом саммит по IT-безопасности

В ООН уже не один десяток лет занимаются теми проблемами, которые будут рассматриваться на созываемой США глобальной встрече по кибербезопасности, заявил... РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T15:56

2021-10-02T15:56

2021-10-02T19:28

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ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 2 окт — РИА Новости. В ООН уже не один десяток лет занимаются теми проблемами, которые будут рассматриваться на созываемой США глобальной встрече по кибербезопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Вчера или позавчера было объявлено о том, что президент (США Джо) Байден созывает в этом месяце саммит по кибербезопасности. Сказано, что приглашаются примерно тридцать государств, хотя в рамках ООН вопросы кибербезопасности по российской инициативе и по инициативе других стран уже не один десяток лет обсуждаются — почти 20 лет", — сказал Лавров, выступая на XXIX Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.Министр также напомнил, что недавно в ООН была согласована резолюция, которая утвердила пятилетний график открытой для всех стран ООН рабочей группы, в рамках которой обсуждаются все острые проблемы безопасности в киберпространстве.Ранее президент Джо Байден объявил, что США организуют в октябре встречу по кибербезопасности с участием 30 стран, целью которой станет улучшение взаимодействия правоохранителей и пресечение незаконного использования криптовалюты. Как отметил американский лидер, Вашингтон планирует создать коалицию наций, чтобы пропагандировать инвестиции в технологии 5G и лучшую защиту цепочек поставок.

https://ria.ru/20210929/khaker-1752248297.html

https://ria.ru/20210923/kibersfera-1751523919.html

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вашингтон (город)

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в мире, сша, вашингтон (город), оон, джо байден, сергей лавров, кибербезопасность, россия