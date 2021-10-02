15:56 02.10.2021 (обновлено: 19:28 02.10.2021)
Лавров прокомментировал созываемый Байденом саммит по IT-безопасности
Лавров: в ООН уже занимаются проблемами, которые будут рассматриваться на саммите Байдена
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке
ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 2 окт — РИА Новости. В ООН уже не один десяток лет занимаются теми проблемами, которые будут рассматриваться на созываемой США глобальной встрече по кибербезопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Вчера или позавчера было объявлено о том, что президент (США Джо) Байден созывает в этом месяце саммит по кибербезопасности. Сказано, что приглашаются примерно тридцать государств, хотя в рамках ООН вопросы кибербезопасности по российской инициативе и по инициативе других стран уже не один десяток лет обсуждаются — почти 20 лет", — сказал Лавров, выступая на XXIX Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
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Министр также напомнил, что недавно в ООН была согласована резолюция, которая утвердила пятилетний график открытой для всех стран ООН рабочей группы, в рамках которой обсуждаются все острые проблемы безопасности в киберпространстве.
Ранее президент Джо Байден объявил, что США организуют в октябре встречу по кибербезопасности с участием 30 стран, целью которой станет улучшение взаимодействия правоохранителей и пресечение незаконного использования криптовалюты. Как отметил американский лидер, Вашингтон планирует создать коалицию наций, чтобы пропагандировать инвестиции в технологии 5G и лучшую защиту цепочек поставок.
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