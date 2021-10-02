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Жителей Пальмы, где извергается вулкан, призвали укрыться в домах
Жителей Пальмы, где извергается вулкан, призвали укрыться в домах - РИА Новости, 02.10.2021
Жителей Пальмы, где извергается вулкан, призвали укрыться в домах
Управление Pevolca (специальный план гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанных с вулканическим риском) приказало около 3,5... РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T12:16
2021-10-02T12:16
2021-10-02T12:16
в мире
испания
канарские острова
извержение вулкана на острове пальма
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МАДРИД, 2 окт - РИА Новости. Управление Pevolca (специальный план гражданской защиты и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях Канар, связанных с вулканическим риском) приказало около 3,5 тысячи жителей испанского острова Пальма укрыться в домах из-за ухудшения качества воздуха в результате извержения вулкана, сообщается на странице экстренных служб Канарских островов в Twitter.Ранее экстренные службы попросили жителей острова Пальма принять все возможные меры предосторожности в связи с возможным ухудшением качества воздуха, вызванным продолжающимся извержением вулкана."С учетом измерений качества воздуха в районе предписана изоляция", - говорится в опубликованном в Twitter заявлении. В нём также перечислены населённые пункты и районы, жителям которых предписано укрыться дома.Жителям рекомендуется закрыть двери, окна, жалюзи и, по мере возможности, находиться в комнатах, расположенных в глубине домов, а также отключить отопление и вентиляцию. Согласно инструкциям, жители также не должны пользоваться телефоном.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности. Из-за извержения эвакуированы около 6 тысяч жителей Пальмы, жители еще нескольких прибрежных районов должны оставаться дома. В ночь на 29 сентября лава дошла до океана.
https://ria.ru/20210927/vulkan-1752001993.html
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Природный пожар после извержения вулкана на Пальме
В соцсетях появляются новые кадры с канарской Пальмы, где началось извержение вулкана. Аэропорт острова не затронут и продолжат работать. Испанский премьер Санчес отложил визит на Генассаблею ООН в Нью-Йорк и едет на Канары.
2021-10-02T12:16
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в мире, испания, канарские острова, извержение вулкана на острове пальма
Жителей Пальмы, где извергается вулкан, призвали укрыться в домах
Часть жителей Пальмы, где извергается вулкан, укроется в домах из-за ухудшения воздуха